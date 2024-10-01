تجديد حبس شاب بتهمة الشروع في قتل عامل وزوجته بالتجمع
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة تجديد حبس شاب متهم بـ الشروع في قتل عامل وزوجته بآلة حادة أثناء ضبطهم له خلال محاولته سرقة شقتهما الخاصة بمنطقة التجمع الأول 15 يوما على ذمة التحقيق.
تلقت مباحث قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من عامل وزوجته يفيدان بتضررهما من نجل حارس العقار لقيامه بالتعدي عليهما بآلة حادة خلال ضبطهما له أثناء سرقته شقتهما داخل العقار وفراره بسيارتهما.
على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ تبين صحته وبالتحري تبين أن نجل حارس العقار وراء ارتكاب الواقعة.
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