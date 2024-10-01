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أخبار مصر

رئيس القابضة للمطارات يتابع التجهيزات النهائية لتنفيذ تجربة الطوارئ بمطار القاهرة

مطار القاهرة، فيتو
مطار القاهرة، فيتو

تفقد المهندس أيمن فوزي عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمحاسب مجدى إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي بجولة تفقدية لموقع إجراء سيناريو تجربة الطوارئ متسعة النطاق بأرض مهبط مطار القاهرة الدولي، والمخطط تنفيذها الثلاثاء القادم ٨ أكتوبر، وذلك بالتنسيق والتعاون بين مختلف القطاعات والإدارات بشركة ميناء القاهرة الجوي والجهات العاملة بمطار القاهرة.

رئيس القابضة للمطارات يتابع التجهيزات النهائية لتنفيذ تجربة الطوارئ بمطار القاهرة  

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدنى المصري على اتباع قواعد وإجراءات التشغيل المنظمة للحركة الجوية بالمطارات المصرية، والصادرة من الجهات المصرية والدولية، ومن بينها إجراء تجارب الطوارئ اللازمة للحصول على تراخيص التشغيل. 

 

وقام رئيس الشركة القابضة للمطارات بعقد اجتماع مع فريق خطة تجربة الطوارئ واستعراض جاهزية المعدات والوسائل المشاركة في تنفيذ التجربة، لضمان خروج التجربة في أفضل صورة ممكنة، وتحقيق الغرض المطلوب وهو الوقوف على جاهزية مطار القاهرة الدولي للتعامل مع أي أحداث طارئة حفاظا على الأرواح والممتلكات وتطبيق آليات الأمن والسلامة الجوية.

 

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