رئيس القابضة للمطارات يستقبل فريق الكرة الشاطئية بعد فوزه ببطولة الجمهورية للشركات

استقبل المهندس أيمن فوزي عرب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة ‏الجوية، الجهاز الفني والإداري ولاعبي فريق كرة القدم الشاطئية بالشركة ‏القابضة.



رئيس القابضة للمطارات يستقبل فريق الكرة الشاطئية

يأتي ذلك تقديرا للإنجاز الكبير الذي حققه الفريق بالفوز بكأس بطولة الجمهورية للشركات لأول مرة ‏في تاريخ الشركة القابضة.‏



وأشاد رئيس الشركة القابضة بإنجاز فريق الكرة الشاطئية الذي يعد إنجازا رياضيا مشرفا لعموم قطاع ‏الطيران المدني، مشددا على ضرورة دعم النشاط الرياضي والاجتماعي انطلاقا من ‏تفعيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركة، ودور النشاط الرياضي في رفع الروح المعنوية ‏وتعزيز الروابط الاجتماعية وزيادة معدلات الكفاءة والانتاجية بين العاملين.‏