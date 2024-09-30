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أخبار مصر

رئيس القابضة للمطارات يستقبل فريق الكرة الشاطئية بعد فوزه ببطولة الجمهورية للشركات

القابضة للمطارات،
القابضة للمطارات، فيتو

استقبل المهندس أيمن فوزي عرب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة ‏الجوية، الجهاز الفني والإداري ولاعبي فريق كرة القدم الشاطئية بالشركة ‏القابضة. 

 
رئيس القابضة للمطارات يستقبل فريق الكرة الشاطئية

 

 يأتي ذلك تقديرا للإنجاز الكبير الذي حققه الفريق بالفوز بكأس بطولة الجمهورية للشركات لأول مرة ‏في تاريخ الشركة القابضة.‏


وأشاد رئيس الشركة القابضة بإنجاز فريق الكرة الشاطئية الذي يعد إنجازا رياضيا مشرفا لعموم قطاع ‏الطيران المدني، مشددا على ضرورة دعم النشاط الرياضي والاجتماعي انطلاقا من ‏تفعيل مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركة، ودور النشاط الرياضي في رفع الروح المعنوية ‏وتعزيز الروابط الاجتماعية وزيادة معدلات الكفاءة والانتاجية بين العاملين.‏

 

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