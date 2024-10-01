الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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صحة البحيرة تواصل تكثيف أعمال المكافحة لناقلات الأمراض المعدية (صور)

أعمال مكافحة لناقلات
أعمال مكافحة لناقلات الأمراض بالبحيرة، فيتو

كثفت إدارة المتوطنة بمديرية الصحة بالبحيرة أعمالها بجميع الأماكن على مستوى المحافظة بالشوارع وأماكن تجمع القمامة، حيث تمت المكافحة اليوم بإدارة كوم حمادة منطقة عزبة الشوالي - منطقة زاوية فريج وإدارة رشيد عزبة علي حسن وإدارة ادكو شارع بورسعيد وإدارة الرحمانية، القهوقية وأبو خراش.

أعمال مكافحة لناقلات الأمراض بالبحيرة، فيتو 
أعمال مكافحة لناقلات الأمراض بالبحيرة، فيتو 
أعمال مكافحة لناقلات الأمراض بالبحيرة، فيتو 

بإلإضافة إلى إدارة حوش عيسى شارع الشونة وإدارة دمنهور مشتل كرم- المجزر وسوق المواشي وإدارة شبراخيت قرية يوسف كمال وسليمان شلبي وإدارة ايتاي البارود كفر مساعد وإدارة ابو حمص منطقة الدراوية وإدارة كفر الدوار منطقة العكريشة - قرية الملقة.

ويتم مرور فريق إشراف ناقلات الأمراض بإدارة المتوطنة بالمديرية على أعمال المكافحة على أكمل وجه بجميع الإدارات على مستوى المحافظة بشكل مستمر ويأتي تحت رعاية الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة.

وفي إطار آخر، قامت الدكتورة  جاكلين عازر - محافظ البحيرة، اليوم، بتفقد وحدة طب الأسرة بجنبواي بمركز إيتاي البارود وتفقدت عيادة الأسنان والرعاية والصيدلية، والتقت بعدد من المرضى والمترددين، ووجهت مديرية الصحة بتوفير كافة الأدوية والمستلزمات اللازمة للوحدة الصحية، ويأتي ذلك خلال جولتها المفاجئة اليوم بقرية جنبواي لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين في شتي القطاعات.

أعمال مكافحة لناقلات الأمراض بالبحيرة، فيتو 
أعمال مكافحة لناقلات الأمراض بالبحيرة، فيتو 

وخلال جولتها، قامت محافظ البحيرة بالمرور بشوارع القرية، وتفقدت حالة الطرق والنظافة والمرافق العامة، ووجهت بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات.

 

وتوجهت إلى الجمعية الزراعية بالقرية، حيث تابعت سجل الحيازات الزراعية، ووجهت وكيل وزارة الزراعة بتشكيل لجنة على الفور لفحص كافة المستندات والبيانات المتعلقة بالجمعية، مع إعداد تقرير بما تم لعرضه على محافظ البحيرة.

 

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محافظ البحيرة تتفقد وحدة طب الأسرة والجمعية الزراعية بقرية جنبواي (صور)

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