محافظ البحيرة تتفقد وحدة طب الأسرة والجمعية الزراعية بقرية جنبواي (صور)

قامت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، اليوم، بتفقد وحدة طب الأسرة بجنبواي بمركز إيتاي البارود وتفقدت عيادة الأسنان والرعاية والصيدلية، والتقت بعدد من المرضى والمترددين، ووجهت مديرية الصحة بتوفير كافة الأدوية والمستلزمات اللازمة للوحدة الصحية، ويأتي ذلك خلال جولتها المفاجئة اليوم بقرية جنبواي لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين في شتي القطاعات.

وخلال جولتها، قامت محافظ البحيرة بالمرور بشوارع القرية، وتفقدت حالة الطرق والنظافة والمرافق العامة، ووجهت بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات.

محافظ البحيرة خلال جولتها بقرية جنبوا، فيتو

محافظ البحيرة خلال جولتها بقرية جنبوا، فيتو





وتوجهت إلى الجمعية الزراعية بالقرية، حيث تابعت سجل الحيازات الزراعية، ووجهت وكيل وزارة الزراعة بتشكيل لجنة على الفور لفحص كافة المستندات والبيانات المتعلقة بالجمعية، مع إعداد تقرير بما تم لعرضه على محافظ البحيرة.

وقامت محافظ البحيرة، بزيارة مفاجئة على مدرسة حسنى الروبي للتعليم الأساسي بقرية جنبواى وقررت إحالة مسؤول التوريدات بالمدرسة للتحقيق لعدم توفير جميع الكتب المدرسية المخصصة للطلاب والمتواجدة بمخازن الإدارة، وذلك فى إطار متابعتها الميدانية لسير العملية التعليمية بمدارس المحافظة والتأكد من تهيئة الظروف المثلى للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد.

محافظ البحيرة خلال جولتها بقرية جنبوا، فيتو

تابعت المعامل بالمدرسة وقاعات رياض الأطفال وقاعة المشاهدة



وخلال جولتها، تفقدت الدكتورة المحافظ الفصول الدراسية بالمدرسة والبالغ عددها 33 فصلًا موزعة بين التعليم الابتدائي (20 فصلًا)، والتعليم الإعدادي (11 فصلًا)، وفصول رياض الأطفال (2 فصل) بإجمالي عدد 1500 تلميذ وتلميذة، كما تابعت المعامل بالمدرسة وقاعات رياض الأطفال وقاعة المشاهدة، واطلعت على قوائم الطلاب وتسليم الكتب المدرسية، والتأكد من الالتزام بلائحة الانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم.

محافظ البحيرة تتابع حصة التربية الرياضية ووجهت بتشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية بانتظام



وخلال الجولة، تفاعلت المحافظ مع الطلاب داخل الفصول، حيث تابعت الحصص الدراسية وسألت الطلاب عن محتوى الدروس والشرح المقدم لهم باليوم الدراسى بمختلف الفصول والمواد الدراسية الابتدائية والإعدادية وكذلك برياض الأطفال، كما تابعت حصة التربية الرياضية، ووجهت بتشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية بانتظام.