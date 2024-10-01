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مكتب خدمة المواطنين بالشرقية يحسم 292 شكوى وطلبا

المهندس حازم الأشموني
المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية

استقبل مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام خلال شهر سبتمبر الماضي (104) شكاوى و(188) طلبا بإجمالي (292) شكوى وطلبا تم حسمها كلها بنسبة 100% بالتنسيق مع الوزارات والهيئات والمديريات الخدمية والمراكز والمدن والأحياء وإدارات الديوان العام بمحافظة الشرقية.

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تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن مكتب خدمة المواطنين بالديوان العام يمثل إحدى الآليات المهمة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتواصل مع المواطنين، والاستماع إلى شكواهم ومطالبهم، والعمل على حلها وذلك لتتزامن مع جهود الدولة الرامية إلى استحداث أسس وركائز الجمهورية الجديدة التي تعلي من شأن المواطن، وتضعه على رأس الأولويات وتفعيل مبادئ الحوكمة الرشيدة خاصة مع بدء مرحلة الانطلاق بقوة لإحداث تنمية مستدامة تنعكس على الارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة لينعم بثمارها المواطن المصري.

ابراهيم عز الدين مدير ادارة خدمة المواطنين 

وقال  إبراهيم عز الدين مدير إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام أن الشكاوى والطلبات التي استقبلتها الإدارة خلال شهر سبتمبر الماضي تنوعت بين بناء بدون ترخيص وطلبات لتوصيل المرافق من مياه الشرب والصرف الصحي وتوصيل كهرباء وغاز طبيعي بالإضافة إلى طلبات تقنين أراضي لواضعي اليد وتظلمات من بعض الموظفين وطلبات لإستخراج معاش تكافل وكرامة وطلبات ووظائف بالقطاع الخاص فقط.

 

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خدمة المواطنين خلال سبتمبر الماضى 104 شكوى 188 طلب التنيس مع الوزارات المديريات الخدمية المراكز والمدن والاحياء ادارات الديوان العام محافظة الشرقية

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