رئيس جامعة سوهاج يتفقد سير المحاضرات العلمية

أجرى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج جولة تفقدية بكليات الصيدلة، العلوم والتربية النوعية، وذلك لمتابعة انتظام العملية التعليمية بالفصل الدراسى الاول للعام الجامعى الحالى، فى إطار جولاته الدورية للمحاضرات العلمية بكليات الجامعة المختلفة بمقرها القديم.

حسان النعمانى يوصى الطلاب بالاستفادة بكافة الخدمات المقدمة لهم

وخلال الجولة أوصى رئيس الجامعة في كلمته للطلاب بالاستفادة من كافة الخدمات التى تقدمها الكليات لطلابها، والمشاركة فى الأنشطة المختلفة التي تنفذها الجامعة في إطار مبادرة بداية والتي تساعدهم علي صقل مهاراتهم وتأهيليهم بالمعارف اللازمة، الي جانب اندماجهم مع زملائهم من الكليات المختلفة، مهنئنًا الطلاب الجدد ببدء العام الدراسي الجديد، واستطلع آراءهم حول مدى رضاهم عن العملية التعليمية، موجهًا جميع الطلاب بضرورة الاجتهاد فى الدراسة العلمية والعملية وتعزيز طاقاتهم الإبداعية وتنمية مواهبهم ونشر روح التعاون بينهم.

كما اطمئن النعماني على توافر كل وسائل الراحة للطلاب بالمعامل والمدرجات وقاعات الدراسة، ووسائل التهوية الجيدة.

وتذليل أي عقبات قد تواجههم، مشيدًا بدور الكليات فى إنهاء كافة الاستعدادات لبدء الدراسة، ورفع جداول المحاضرات للطلاب على المواقع الرسمية، وانتظام المحاضرات فى موعدها وتواجد أعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري.

النعمانى يختتم جولته بتفقد اقبال الطلاب على أنشطة حياة كريمة

وفي نهاية الجولة تفقد رئيس الجامعة booth حياة كريمة لمتابعة إقبال الطلاب على أنشطة مؤسسة حياه كريمة داخل الجامعة، والذي أقيم داخل الحرم الجامعي لإتاحة الفرصة لطلاب الجامعة للتعرف على تلك الأنشطة ومشروعات حياة كريمة التي تتم على أرض الواقع، لحثهم على المشاركة المجتمعية، بهدف تعزيز جهود العمل التطوعي لشباب الجامعات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ