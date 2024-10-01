الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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التضامن وجامعة القاهرة تبحثان الأنشطة التوعوية والخدمات المقدمة للطلاب

مساعد وزيرة التضامن
مساعد وزيرة التضامن مع رئيس جامعة القاهرة، فيتو
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التقى الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمشرف العام على وحدات التضامن بالجامعات المصرية، خلال الزيارة التي قام بها لجامعة القاهرة بالدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة.

 

 توفير أجهزة تعويضية للطلاب من ذوي الإعاقة

وتناول اللقاء دور وحدة التضامن الاجتماعي داخل الجامعة، وما تقدمه من خدمات للطلاب، سواء من جانب الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، من دفع المصروفات الدراسية لطلاب أسر “تكافل وكرامة” والطلاب المتعثرين، إضافة إلى توفير أجهزة تعويضية للطلاب من ذوي الإعاقة.

كما تطرق اللقاء إلى مناقشة الجانب التوعوي، حيث أكد مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الإستراتيجي والإعلام أهمية الأنشطة التوعوية داخل الجامعة، وأهمية التطوع ومدى تأثيره في بناء شخصية الطالب وخلق جيل يعتز بالهوية المصرية  قادر على بناء الوطن.

 

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