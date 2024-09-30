مدير "تعليم دمياط" يؤكد أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين

تفقد اليوم "محمد رمضان غريب" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط،عدة مدارس بإدارة دمياط التعليمية، بحضور محمد الحمزاوي مدير عام الإدارة.

تفقد "وكيل الوزارة" مدارس عمر بن الخطاب الثانوية بنات، والمنتزة الابتدائية المشتركة والجمرك الابتدائية وعبد المنعم رياض الإعدادية والمتبولي الابتدائية والشهيد محمود السلاموني الابتدائية المشتركة.

وكيل الوزارة يتابع الفصول الدراسية

وكيل الوزارة يؤكد علي حضور الطالبات وحصر الحضور والغياب بكل دقة

وحضر "وكيل الوزارة" طابور الصباح بمدرسة عمر بن الخطاب الثانوية بنات، وتابع الفصول الدراسية والاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، مؤكدا علي حضور الطالبات وحصر الحضور والغياب بكل دقة.

وخلال الجولة بالمدارس اطمأن "وكيل الوزارة" على انضباط الطلاب والمعلمين وسير العملية التعليمية بشكل عام، كما قام بتفقد الفصول الدراسية والتأكد من سد عجز المعلمين، وتناسب الكثافة الطلابية مع الإمكانيات المتاحة.

وكيل الوزارة يتابع سير العملية التعليمية بادارة دمياط

وأكد "وكيل الوزارة" أهمية توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب والمعلمين، مشددًا على ضرورة الاهتمام بجودة التعليم وتطوير العملية التعليمية، معربًا عن ثقته في قدرة المعلمين والطلاب على تحقيق المزيد من الإنجازات.