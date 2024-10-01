غلق مستشفى خاص بالشرقية لعدم تطبيقه شروط مكافحة العدوى

شنت لجنة المنشآت الصحية بإدارة شئون البيئة بديوان عام محافظة الشرقية بالاشتراك مع مديرية الشئون الصحية، والسلامة والصحة المهنية بمديرية العمل وهيئة سلامة الدواء حملة للتفتيش على 2 مستشفى خاص بمركز أبو كبير.

الاشتراطات البيئية والصحية ومكافحة العدوى

وأسفر التفتيش على الغلق الفوري وتحرير 7 محاضر لمستشفى خاص لعدم توافر الاشتراطات البيئية والصحية ومكافحة العدوى بالإضافة لتحرير محضرين جنح لمستشفى آخر لعدم وجود سجل بيئي وعدم فصل النفايات الخطرة عن العادية.



ومن جانبه شدد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لإحكام الرقابة عليها، والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها وشروط الترخيص ومعايير الجودة، فضلًا عن التخلص الآمن من النفايات.

تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة

وكذلك مراجعة صلاحية الأدوية ومصادر المستلزمات الطبية وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين دون تهاون أو تقصير وتنفيذ الغلق الإداري للمنشآت الطبية المخالفة لشروط الترخيص حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.



وفي سياق متصل أوضح المهندس ماهر الشناف مديرإدارة شئون البيئة بالديوان العام أن،المخالفات التي رصدتها الحملة في المنشآت الطبية التي تم التفتيش عليها بمركز أبوكبير تتمثل في (عدم وجود موافقة بيئية - عدم وجود سجل بيئي - عدم إتباع سياسة الفصل بين المخلفات العادية والنفايات الطبية الخطرة إلقاء المخلفات في غير الأماكن المخصصة - عدم وجود سجل للمخلفات الخطرة - عدم وجود قياسات بيئية ).



فصل المرافق على إحدى المستشفيات

وتم فصل المرافق على إحدى المستشفيات وإتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل المخالفين للنيابة العامة، وتم تحرير محاضر ضدهم وجاءت علي النحو التالي...



• تحرير7 محاضر جنح لمستشفى خاص بمركز أبوكبير بأرقام (15475-15476-15477-15478-15479-15480-14885) جنح مركز أبوكبير لسنة 2024.

• تحرير محضرين جنح لمستشفى خاص بمركز أبوكبير بأرقام (15481،15482) جنح مركز أبوكبير لسنة 2024.

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