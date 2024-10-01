مشاركة 25 دور نشر بمعرض دمنهور السابع للكتاب (صور)

ساعات قليلة ينطلق معرض دمنهور للكتاب في نسخته السابعة المقام بمكتبة مصر العامة بدمنهور الذي يعد من أهم الأنشطة الثقافية السنوية المقامة علي أرض محافظة البحيرة، في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، بمشاركة العديد من الجهات التنفيذية والخدمية والثقافية والتعليمية بالمحافظة وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة ا.د أحمد بهي الدين، وذلك خلال الفترة من 2 إلى 11 أكتوبر 2024.

مشاركة ٢٥ دور نشر بالمعرض بنسخته السابعة



يشارك ٢٥ دور نشر بالمعرض بنسخته السابعة أبرزهم دار تشكيل للنشر والتوزيع، دار فانتازيون للنشر والتوزيع، دار فصلة للنشر والتوزيع بالإضافة للمشاركة بإصدارات الهيئة المصرية العامة للكتاب، وإصدارات المجلس الأعلى للثقافة، مشيرا أنه سيتم تخصيص ركن لإصدارات الأزهر الشريف للفتوى والكنيسة المصرية لزوار المعرض.

يستضيف المعرض نخبة من الرموز الثقافية والأدبية والفنية



حيث تم إعداد برنامج ثقافي للمعرض يشمل العديد من الفعاليات والندوات والمحاضرات في الأدب والثقافة وقضايا المجتمع يستضيف خلالها المعرض نخبة من الرموز الثقافية والأدبية والفنية، إلى جانب شخصيات بارزة في مجالات الإعلام والاقتصاد، وذلك بمشاركة وتعاون المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، المجلس القومي للامومة والطفولة، المجلس القومي للسكان، منطقة آثار البحيرة، المنطقة الأزهرية ومطرانية البحيرة، ومديريات التربية والتعليم، والشباب والرياضة، وهيئة قصور الثقافة، إدارة السياحة والآثار، جامعة دمنهور.

المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية “بداية جديدة لبناء الإنسان”



جدير بالذكر بأن فعاليات المعرض هذا العام تأتي في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان". حيث تركز الفعاليات على تعزيز الهوية المصرية، وقيم الانتماء والولاء للوطن، إلى جانب دعم التنمية الشاملة وتنمية المواهب، مع التركيز على تعزيز حقوق الإنسان وتنمية الأسرة المصرية.

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