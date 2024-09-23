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محافظات

إصابة طالب بجرح نافذ في الصدر إثر مشاجرة مع زملائه بسوهاج

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

شهدت مدينة طهطا مشاجرة بين بعض الطلاب أصيب خلالها أحدهم بجرح نافذ بالصدر، تم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، وأخطرت الجهات الأمنية لتتولى التحقيقات.

 تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد أحمد البريرى رئيس مباحث قسم شرطة طهطا بوقوع  مشاجرة بين الطلاب خلال اليوم الثانى للعام الدراسي طرفيها كل من: "طرف أول" عبد الله ا ك م ا- 18 سنة طالب ومقيم دائرة القسم مصابًا "جرح طعني شبه نافذ بالظهر من الناحية اليسري"، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة وصديقه يوسف م خ م- 14 سنة طالب ومقيم دائرة القسم "طرف ثان" عبد الرحمن ف ح ر - 17 سنة طالب وشقيقه أحمد ف ح ر- 24 سنة طالب ومقيمان دائرة القسم.  

القوة الأمنية تضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم 

وتمكن رجال المباحث برئاسة البريري ومعاونيه الرائد عبد الرحيم السمان والنقباء هيثم عبدالحميد وأحمد أبو حسوب، من  ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الثاني سلاح أبيض "مطواة".

وخلال التحقيقات تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالسب والضرب وقيام الأول من الطرف الثاني بإحداث إصابة الأول من الطرف الأول بالسلاح المضبوط بحوزته بسبب خلاف على أولوية المرور بالطريق.  

تحرر المحضر اللازم وأحيل الجميع للنيابة لتتولى التحقيقات.

 

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