الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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ضمن المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان "

تحصين 50 رأس ماشية ضد طاعون المجترات الصغيرة بدمياط

المبادرة الرئاسية
المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان "

استمرت فعاليات المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، وإشراف المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، وبمتابعة ميدانية من اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد للتأكد من تقديم خدمات متميزة للمواطنين.

ندوات إرشادية حضرها 300 مواطن للتوعية حول كيفية الحماية من الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان

 

ونفذت مديرية الطب البيطري بمركز شباب الكحيل بكفر البطيخ، قافلة بيطرية قدمت خدمات الكشف والعلاج بالمجان على الطيور تم خلالها علاج ٢٠٠٠ طائر وتحصين ٥٠ رأس من الحيوانات ضد طاعون المجترات الصغيرة،  كما تم مكافحة يرقات الذباب والبعوض بمحيط مجزر كفر البطيخ بالتنسيق مع مدير الشئون الصحية،  كما تم خلال تلك القوافل تقديم ندوات إرشادية حضرها ٣٠٠ مواطن للتوعية حول كيفية الحماية من الأمراض المشتركة بين الحيوان والإنسان وندوة أخرى بعنوان كوب لبن نظيف والتربية والذبح الآمن والحماية من مرض انفلونزا الطيور.

 

ندوة ارشادية بعنوان كوب لبن نظيف والتربية والذبح الآمن والحماية من مرض انفلونزا الطيور

تقديم ١٣٠٥٤ خدمة علاجية للمواطنين من خلال المستشفيات التابعة لمديريةالصحة

 

وأصدرت مديرية الصحة بيان حول الخدمات التى تم تقديمها من خلال فرق الصحة والمستشفيات، حيث تم تقديم ١٣٠٥٤ خدمة علاجية للمواطنين من خلال المستشفيات التابعة لمديريةالصحة، علاوة على تقديم ١٢٣٤٥ خدمة صحية من خلال وحدات الرعاية الاساسية  شملت تقديم خدمات المبادرات الرئاسية الصحية للمواطنين، وتنفيذ ٣١ عملية جراحية متنوعة ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وأيضًا المرور على ٤١ منفذ غذائى لمتابعة سلامة المنتجات الغذائية، وكذلك تقديم ٣٠٣٨ خدمة تنظيم الاسرة من خلال العيادات الثابتة والعيادات المتنقلة، بالإضافة إلى تقديم خدمات التثقيف الصحي والتربية السكانية لاكثر من ٢٩٦٠ مواطن، فضلًا عن تطعيم ٥٦١ طفل من عمر ٠ حتى ٦ سنوات حسب الجرعة والطعم.

خدمات علاجية مجانية للمواطنين

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