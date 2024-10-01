قبل مواجهة ليفركوزن، ميلان يتفوق تاريخيا على فرق ألمانيا

ينتظر عشاق كرة القدم المواجهة القوية التي ستجمع باير ليفركوزن بطل ألمانيا مع ضيفه ميلان، على ملعب باي آرينا، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

أول مواجهة تاريخيا بين ميلان وليفركوزن

وتعد هذه هي المواجهة الأولى بين الفريقين في مسابقة أوروبية، ويأمل ليفركوزن، بقيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو، في إنهاء هيمنة ميلان أمام الفرق الألمانية في دوري أبطال أوروبا.

تاريخ مواجهات ميلان أما فرق ألمانيا

وسبق للروسونيري ميلان مواجهة 5 أندية ألمانية، في هذه المسابقة الكبرى، كان أكثرها ضد بايرن ميونخ، حيث تواجها 6 مرات بالتشامبيونزليج.

وجاءت المواجهة الأولى في دور المجموعات، خلال موسم 2002-2003، وفاز ميلان ذهابا وإيابا بنتيجة 2-1 في المباراتين.

وفي موسم 2005-2006، لعبا مجددا في دور الـ16، وتعادلا ذهابا على أرض بايرن 1-1، فيما انتزع ميلان فوزا عريضا 4-1 إيابا.

وفي الموسم التالي 2006-2007، تواجها في الدور ربع النهائي، وفي الذهاب بملعب سان سيرو تعادلا 2-2، قبل أن ينتصر الروسونيري 2-0 في معقل البافاري.

كما لعب الفريق اللومباردي مع بوروسيا دورتموند في 4 مناسبات، جميعها جاءت ضمن دور المجموعات.

ففي موسم 2002-2003، فاز ميلان خارج أرضه 1-0، وسقط على ملعبه بنفس النتيجة.

وخلال الموسم الماضي 2023-2024، تعادل الفريقان ذهابا في دورتموند 0-0، ثم تلقى الروسونيري خسارة قاسية بنتيجة 3-1 في الإياب.

والتقى ميلان مع شالكه في دور مجموعات موسم 2005-2006، فتعادل الفريقان ذهابا في ألمانيا بنتيجة 2-2، وفاز الروسونيري بين جماهيره 3-2.

وتفوق ميلان على فيردر بريمن أيضا، عندما تواجها في دور مجموعات نسخة 1993-1994، حيث انتصر الفريق الإيطالي في اللقاء الأول على أرضه 2-1، قبل التعادل في معقل الألمان 1-1.

وفي دور مجموعات موسم 1999-2000، تواجه الروسونيري مع هيرتا برلين، وتعادلا في اللقاء الأول 1-1 في ميلانو، ثم سقط ميلان في العودة بألمانيا 1-0.