ضبط عاطل بحوزته 43 قطعة حشيش وسلاح ناري في سوهاج

ضبطت وحدة مباحث مركز شرطة طهطا عاطل وبحوزته عدد من قطع الحشيش معدة للبيع ومبلغ مالى حصيلة البيع ودراجة بخارية أداة توصيل المخدر وسلاح نارى تم تحرير المحضر واخطرت إدارة البحث التحرى

تلقى اللواء صبرى صالح عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية يفيد تمكن وحة مباحث مركز شرطة طهطا برئاسة الرائد أحمد ابو ستيت ومعاونيه الرائد محمد دياب والنقيب محمد حريز من ضبط عاطل يدعى علاء.م.م.ا.ع دائرة المركز وبحوزته 43 قطعة حشيش و2 هاتف محمول وسلاح نارى " فرد روسي " ومبلغ مالى 3020 جنيه حصيله البيع ودراجة بخارية

وخلال التحقيقات بمواجهتة اعترف بارتكابة الواقعة وأن المخدر للبيع والمبلغ المالى حصيلة البيع والهواتف للاتصال بالعملاء والدراجة أداة توصيل تحرر المحضر وأحيل للنيابة للتحقيقات