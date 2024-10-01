هل تستطيع الجهود العربية منع اندلاع حرب شاملة بالمنطقة؟، خبير استراتيجى يجيب

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة والخبير الاستراتيجى أن جهود الدبلوماسية العربية لم ولن تتوقف من أجل وقف القتال فى جنوب لبنان، مستدركا “لكن قد نرى نفس السيناريو الذي حدث في غزة يتكرّر في لبنان”.



جهود الدبلوماسية العربية لم تتوقف لمنع اتساع العمليات بجنوب لبنان

وأضاف فهمى: “حتى مع اتّساع عمليات إسرائيل بجبهة لبنان، لم تتخلّف الدبلوماسية العربية عبر السعودية والإمارات وقطر، عن المشاركة في نداء مشترك وجّهه الرئيسان الأميركي جو بايدن، والفرنسي إيمانويل ماكرون، الأسبوع الماضي، لوقف فوري لإطلاق النار لمدة 21 يومًا عبر الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، لإفساح المجال لإبرام تسوية”.



الاحتجاج على كلمة نتنياهو، بالمحفل الدولي

وواصل قائلا: “خلال اجتماعات أسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، زادت وتيرة اجتماعات عربية ثنائية ومتعددة الأطراف، مع قادة ومسؤولين غربيين أوروبيين، وسط بيانات مشتركة، بأهمية وقف الحرب بغزة ولبنان، وخلت قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريبًا من المشاركين، لا سيما العرب والدوليون، احتجاجًا على كلمة نتنياهو، بالمحفل الدولي، في خطوة غير مسبوقة”.



التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين

وتابع أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاهرة: كان التحرك الأبرز وسط تلك الأجواء التصعيدية، إعلان وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، خلال اجتماع دولي بنيويورك، باسم الدول العربية والإسلامية والشركاء الأوروبيين، إطلاق التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين ؛ كونه الحل الأمثل لكسر حلقة الصراع.



واختتم فهمي تصريحاته قائلا “وسط هذا الحراك الدبلوماسي العربي المثمر، كانت إسرائيل على الجانب الآخر تواصل ضرباتها بغزة، وترفض عبر تصريحات لمكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو التهدئة، وتعلن، اغتيال حسن نصر الله، وإزاء ذلك يجب أن يعزّز الدعم الدولي الجهودَ العربية، للذهاب نحو ضغوط حقيقية لمنع اندلاع حرب شاملة، وإطلاق مسار سلمي يحُول دون انفجار الوضع على النحو الذي تستهدفه إسرائيل، لا سيما مع إقدامها على عملية اغتيال خطيرة بحق نصر الله”.



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ويرى طارق فهمي أنه لن يكون هناك حل حقيقي قبل 8 شهور على الأقل، لحين انتهاء الانتخابات الأميركية الرئاسية في نوفمبر المقبل، وترتيب الأمور بالبيت الأبيض، متوقعًا أنه خلال تلك الفترة قد تحدث اتفاقات جزئية مرحلية، دون الوصول لموقف مفصلي بالمنطقة، مع استمرار إسرائيل في التصعيد مقابل جهود عربية تتواصل للحيلولة دون انزلاق المنطقة لحرب شاملة.