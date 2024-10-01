الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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تفاصيل لقاء وزيرة التنمية المحلية والمدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب

جانب من الاجتماع،
جانب من الاجتماع، فيتو

استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وفى بداية اللقاء قدمت الدكتورة رشا راغب التهنئة إلى الدكتورة منال عوض لتوليها مسئولية وزارة التنمية المحلية بعد ثقة القيادة السياسية لتكون أول امرأة تتولى المنصب في تاريخ الوزارة، معربة  عن خالص تمنياتها للوزيرة بالتوفيق والسداد في خدمة الوطن.

 

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الأكاديمية الوطنية للتدريب

وشهد اللقاء استعراض الموقف التنفيذي لملفات التعاون الجارية بين وزارة التنمية المحلية والأكاديمية الوطنية للتدريب في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين وعلى رأسها جهود الأكاديمية  لتطوير وتأهيل مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة باعتباره الذراع التدريبي للوزارة لخدمة جميع العاملين في الإدارة المحلية بجميع الدرجات والمستويات الوظيفية والإدارية، وتلبية طموحات وزارة التنمية المحلية خلال الفترة الحالية والأدوار التي تقوم بها في متابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس الوزراء والعديد من المشروعات القومية.


وخلال اللقاء تم استعراض جهود  الأكاديمية الوطنية للتدريب في تنفيذ عدد من البرامج التدريبية للعاملين  بالمحافظات والوزارة ومنها  تدريب سكرتيري العموم وسكرتيرى عموم المساعدين وتدريب إدارات الإعلام والتدريب بالمحافظات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالإضافة إلى أداء الاختبارات اللازمه للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية بالمحليات.

كما تطرق اللقاء  إلى استعراض الموقف الجاري لبرنامج " نواة التغيير " الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع الأكاديمية لتدريب حوالي ٢٠٠ من شباب الإدارة المحلية لتأهليهم وتدريبيهم كوادر وقيادات محلية وخلق صف ثاني بالمحليات ليكونوا جاهزين للاستعانة بهم في الفترة القادمة في بعض المناصب القيادية والإدارية بالمحافظات وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم شباب المحليات.

وأشادت الدكتورة منال عوض بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الأكاديمية الوطنية في مجال التدريب والتأهيل لجميع الكوادر البشرية في جميع الوزارات بالدولة وتدريب ورفع كفاءة العاملين والكوادر المحلية وكافة المستويات القيادية بالمحافظات والوزارة بما يساهم في تحسين مستوي تقديم الخدمات للمواطنين وأدائها بصورة أفضل والارتقاء بالعنصر البشرى بالمحليات.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي الاهتمام الذي توليه لتطوير مركز سقارة علي جميع المستويات الإدارية والفنية والتدريبية ليساهم في تنفيذ توجيهات  رئيس الجمهورية في تأهيل ورفع كفاءة العاملين بالمحليات وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية وبناء صف قيادي ثان بالإدارة المحلية.

ومن جانبها رحبت الدكتورة رشا راغب بمواصلة التعاون والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لاستمرار التعاون بين الجانبين خلال المرحلة القادمة وتقديم كل الدعم اللازم لدعم تنفيذ الرؤية المستقبلية لتطوير ورفع كفاءة مركز سقارة للتدريب لأداء المهام التدريبية المطلوبة منه للعاملين بالإدارة المحلية بصورة احترافية وأكثر كفاءة.

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الأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية المدير التنفيذي للاكاديمية الوطنية للتدريب منال عوض وزيرة التنمية المحلية وزارة التنمية المحلية

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