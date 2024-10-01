إصابة سيدة وطفل في حريق شقة سكنية بالعريش
شهدت مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء إصابة سيدة وطفل باختناق نتيجة اندلاع حريق نشب في شقة سكنية بحي المساعيد بمدينة العريش.
إصابة سيدة وطفل في حريق شقة سكنية بالعريش
وتلقت الأجهزة المعنية بلاغ يفيد باندلاع حريق في عمارة رقم 105 بجوار مديرية الري - العريش بحي المساعيد وتم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق والدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين لمستشفى العريش.
واسفر الحادث عن إصابة كريمه جامع عطا الله 35 سنه اصيبت باختناق وعمرو ياسر صلاح 4 سنوات أصيب باختناق نتيجة الحريق وتم إسعافهم في مكان الحريق ونقلهم إلى المستشفى لمتابعة الحالة.
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