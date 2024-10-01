البنك المركزي: تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 25% إلى 6.6 مليار دولار خلال 2023-2024

قال البنك المركزي المصري، إن عجز ميزان المعاملات الجارية تفاقم بمقدار 223% خلال السنة المالية الماضية، بعد اتساع عجز الميزان التجاري وتراجع إيرادات قناة السويس.

تراجع إيرادات قناة السويس

وقال تقرير البنك المركزي الصادر اليوم الثلاثاء، إن إيرادات قناة السويس انخفضت بنسبة 25% إلى 6.6 مليار دولار خلال العام المالي السابق مقارنة مع 8.8 مليار قبل عام، بسبب "التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها.