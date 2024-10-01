البنك المركزي: تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 25% إلى 6.6 مليار دولار خلال 2023-2024
قال البنك المركزي المصري، إن عجز ميزان المعاملات الجارية تفاقم بمقدار 223% خلال السنة المالية الماضية، بعد اتساع عجز الميزان التجاري وتراجع إيرادات قناة السويس.
تراجع إيرادات قناة السويس
وقال تقرير البنك المركزي الصادر اليوم الثلاثاء، إن إيرادات قناة السويس انخفضت بنسبة 25% إلى 6.6 مليار دولار خلال العام المالي السابق مقارنة مع 8.8 مليار قبل عام، بسبب "التوترات التي تشهدها حركة الملاحة في البحر الأحمر مما اضطر العديد من شركات الشحن التجارية لتحويل مسارها.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، القسم الثاني، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.