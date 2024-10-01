الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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محافظات

محافظ البحيرة تقرر إحالة مسؤول التوريدات للتحقيق لعدم توفير جميع الكتب المدرسية

جولة محافظ البحيرة
جولة محافظ البحيرة

قامت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بجولة مفاجئة على مدرسة حسنى الروبي للتعليم الأساسي بقرية جنبواى التابعة لمركز إيتاى البارود،قررت إحالة مسؤول التوريدات بالمدرسة للتحقيق لعدم توفير جميع الكتب المدرسية المخصصة للطلاب والمتواجدة بمخازن الإدارة، وذلك فى إطار متابعتها الميدانية لسير العملية التعليمية بمدارس المحافظة والتأكد من تهيئة الظروف المثلى للطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد. 

تابعت المعامل بالمدرسة وقاعات رياض الأطفال وقاعة المشاهدة


وخلال جولتها، تفقدت الدكتورة المحافظ الفصول الدراسية بالمدرسة والبالغ عددها 33 فصلًا موزعة بين التعليم الابتدائي (20 فصلًا)، والتعليم الإعدادي (11 فصلًا)، وفصول رياض الأطفال (2 فصل) بإجمالي عدد 1500 تلميذ وتلميذة، كما تابعت المعامل بالمدرسة وقاعات رياض الأطفال وقاعة المشاهدة، واطلعت على قوائم الطلاب وتسليم الكتب المدرسية، والتأكد من الالتزام بلائحة الانضباط المدرسي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم. 

محافظ البحيرة تتابع حصة التربية الرياضية ووجهت بتشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية بانتظام


وخلال الجولة، تفاعلت المحافظ مع الطلاب داخل الفصول، حيث تابعت الحصص الدراسية وسألت الطلاب عن محتوى الدروس والشرح المقدم لهم باليوم الدراسى بمختلف الفصول والمواد الدراسية الابتدائية والإعدادية وكذلك برياض الأطفال، كما تابعت حصة التربية الرياضية، ووجهت بتشجيع ممارسة الأنشطة الرياضية بانتظام.
 

 

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الدكتورة جاكلين عازر البحيرة جولة مفاجئة قرية جنبواى إيتاى البارود

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