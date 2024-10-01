تشيزني يجتاز الكشف الطبي تمهيدا لانتقاله إلى برشلونة
نجح البولندي فويتشيك تشيزني حارس مرمى فريق يوفنتوس السابق، في اجتياز الكشف الطبي بنادي برشلونة، تمهيدا لانتقاله إلى الفريق الكتالوني خلال الساعات المقبلة.
وكتب فابريزيو رومانو، خبير الميركاتو، على حسابه بشبكة "إكس"، أن فويتشيك تشيزني اجتاز الكشف الطبي في برشلونة.
تشيزني يوقع مع برشلونة لمدة موسم واحد
وأضاف: "تم الانتهاء من الاتفاق على عقود انتقاله إلى برشلونة حتى يونيو 2025، وكل شيء جاهز كي يكون حارس المرمى الجديد للبارسا".
وذكرت تقارير أن تشيزني سيشاهد مباراة برشلونة ويونج بويز في دوري أبطال أوروبا، من المدرجات، اليوم الثلاثاء.
وسيسجل برشلونة الحارس تشيزني بدلا من مارك أندريه تير شتيجن، الذي تعرض لإصابة في وتر الركبة اليمنى خلال مباراة فياريال الأسبوع الماضي، وسيغيب حتى نهاية الموسم الجاري بحسب العديد من التقارير الصحفية.
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