خبير في الشأن الأفريقى: اعتماد إثيوبيا على الفيدرالية فشل فى خلق توافق وطني

قال الدكتور رمضان قرني، خبير الشؤون الإفريقية ونائب رئيس الجمعية العلمية للشؤون الأفريقية، إن تزايد حالة العنف داخل تجراي وغياب الاستقرار السياسي فى إثيوبيا كشف عنه التقرير الصادر عن غرفة السلام الإثيوبى، والتى تتولى رسم خرائط الصراع والأحداث المسلحة داخل إثيوبيا.

وأشار د. قرني إلى أن التقرير يرصد خلال عام واحد من أبريل 2023، وحتى أبريل 2024، وقوع 1020 معركة داخل إثيوبيا، وأن البلاد سجلت 177 حالة عنف سياسي أدت الى سقوط 450 قتيلا، وبالتالي، وفقا للتقرير، من المتوقع استمرار حالة العنف السياسي وتزايدها.

استمرار الصراعات فى إقليم تجراي وأمهرة

وأكد الدكتور رمضان قرني، فى تصريح لـ “فيتو”، أن الأزمات التى تواجهها الحكومة الإثيوبية وفشل تشابك الجانب العرقي مع الجانب السياسي في إقليم تجراي وأورومو، سيفتح الباب للداخل الاثيوبى لمناقشات تتعلق بالمستقبل السياسي، وبالتالى من الواضح أن الاعتماد على الفيدرالية داخل اثيوبيا فشل فى خلق توافق وطنى وفشل فى خلق هوية وطنية، ولذلك تستمر الصراعات فى اقليم تجراي وإقليم أمهرة عن طريق جماعات فانو.



زيادة الصراعات الداخلية والعنف السياسي

وواصل حديثه، قائلا: زيادة الصراعات الداخلية والعنف السياسي.. كل ذلك سيؤدي إلى إعادة هيكلة النظام السياسي فى إثيوبيا كنتيجة مباشرة للأزمات الناتجة عن العرقية السياسية.

تفاقم الأوضاع الأمنية أضعف شعبية حكومة آبي أحمد

وأضاف خبير الشؤون الإفريقية أن تلك المؤشرات الأمنية، بجانب الأزمات الاقتصادية التي تواجه النظام الإثيوبي، في ضوء التقارير المتواترة عن عجز شديد في توفير مخصصات الاستيراد، تزيد من تفاقم الأوضاع الأمنية بالدولة، وتنعكس بصورة سلبية على شعبية حكومة "آبي أحمد" الذي يقدم نفسه للداخل الإثيوبي، والمحيط الإقليمي باعتباره نموذجا تنمويًّا واعدا.



فشل نموذج الفيدرالية الإثيوبي

وتوقع "قرني" أن تدفع هذه الأمور إلى إعادة النظر في نموذج الفيدرالية الإثيوبي القائم على المزج بين العرقية والفيدرالية السياسية، وهو الأمر الذي قد يقود إلى البحث عن صيغة جديدة للنظام السياسي الإثيوبي تضمن ولاء العرقيات للدولة الأم، مع السماح بهامش من التحرك السياسي والاقتصادي لمنع تفاقم الاضطرابات في أقاليم إثيوبيا الكبرى، إلا أن كل ذلك رهن بمدى سماح حكومة آبي أحمد بدعم الحريات السياسية والاقتصادية، وهو أمر يبدو مستبعدًا.