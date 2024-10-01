تفاصيل مصرع سيدة وطفلها في انهيار عقار بمنطقة الجمرك بالإسكندرية (بث مباشر)

سادت حالة من الحزن بين أهالى منطقة الجمرك وسط محافظة الإسكندرية، إثر انهيار عقار قديم مكون من طابقين بشارع النعناعى بالمنطقة مما تسبب فى مصرع سيدة وطفلها صاحب الـ٤ أعوام.

فيتو أجرت بثا مباشرا من أمام العقار المنهار بمنطقة الجمرك وسط المحافظة، وسط تواجد مسئولى حى الجمرك.

وكان قد تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارا من قسم شرطة الجمرك بانهيار العقار رقم ٦ بحارة النعناعي، متفرع من شارع رأس التين، ووجود وفيات بين السكان.

توجهت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف، برفقة حكمدار وسط، اللواء عبد الخالق حجازي، ورئيس مباحث قسم الجمرك ومعاوني المباحث المقدم محمود عفيفي، ومسئولي حي الجمرك.

العقار المنهار صادر له قرار ترميم

وتبين أن العقار تقطن به السيدة المتوفاة وطفلها ٤ سنوات فقط، ولقيا مصرعهما أسفل أنقاض العقار المكون من دور أرضي ودورين علويين، وصادر له قرار ترميم.

وتمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية من انتشال الجثتين من تحت الأنقاض، وجار رفع الأنقاض.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.