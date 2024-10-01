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الإسكان: استرداد وإزالة التعديات على 119 فدانا بمدينتي الفشن وبني مزار الجديدتين

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان

أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارين لإزالة التعديات الواقعة على مساحة 119.46 فدان بمدينتي الفشن الجديدة، وبني مزار الجديدة، ضمن الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ونص القراران على أن تزال التعديات الواقعة على مساحة 30 فدانا مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل كردون مدينة الفشن الجديدة، والمتمثلة في إقامة نشاط زراعي "غير منتظم" ملحق به مبنى كاستراحة للعمال، وكذا التعديات الواقعة على مساحة 89.46 فدان بمدينة بني مزار الجديدة، والمتمثلة في أعمال زراعة ومبان ومحطة طاقة شمسية " خلايا شمسية"، وغرفتين، وحوض و2 بئر جوفي، وغير ذلك من التعديات، بدون سند من القانون.

كما تم النص على أن يتولى جهازا المدينتين بمعاونة شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

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