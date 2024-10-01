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اقتصاد

هبوط مؤشر الدولار الأمريكي بالتداولات العالمية اليوم الثلاثاء

مؤشر الدولار، فيتو
مؤشر الدولار، فيتو

مؤشر الدولار، حالة من التهاوى تسيطر الآن على مؤشر الدولار خلال حركة التداولات العالمية متأثرا بقرار الفيدرالى الأمريكي وارتفاع عقود الذهب عالميا، ليلامس الدولار مستوى 100.70 نقطة للبيع بحركة التداولات.

 

هبوط مؤشر الدولار عالميًّا 

قدم سعر المؤشر إغلاق سلبي جديد دون مستوى 100.70 نقطة ليؤكد  استسلامه لسيطرة الميل الهابط حيث تلاحظ وصوله للهدف الأول المتمركز عند 100.20. 

 

كما أنه من المتوقع تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم السلبي تحفيز السعر لاستئناف الهبوط ليضغط قريبا على مستوى 99.70  نقطة وبكسره سينجح بالوصول نحو الدعم الرئيسي التالي المستقر عند 99.40 نقطة.

 

مؤشر الدولار - فيتو 

ماذا تعرف عن مؤشر الدولار؟ (US Dollar Index)

مؤشر الدولار أو (US Dollar Index) يعني نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى، المؤشر الأكثر شعبية للدولار USDX تشكله غرفة تجارة نيويورك، ويظهر علاقة الدولار بالعملات الستة التالية: (اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني)، كما أن العملات لديها حصص مختلفة في السلة، ومن هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط مرجح من أسعار العملات. 

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يذكر أن الحصة الأكبر لليورو ـ 50%، وكثيرًا ما يستخدم المتداولون مؤشر USDX كمؤشر للتحليل التقني ويحتسب من قبل الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، وهو متوسط سعر صرف الدولار مقابل 26 عملة.

 

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