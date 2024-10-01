الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

يزن النعيمات وأكرم عفيف وسيول يونج وو، يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في آسيا

يزن النعيمات، فيتو
يزن النعيمات، فيتو

تواجد النجم الأردني الدولي يزن النعيمات، في القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا للعام الماضي 2023.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن قائمة المرشحين المرتقبة للفوز بالجوائز السنوية للعام 2023 لجائزة أفضل لاعب، ثم جائزة أفضل لاعبة.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب ولاعبة في آسيا 

يتنافس على الفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا كل من: الأردني يزن النعيمات، والكوري الجنوبي سيول يونج وو، وأخيرًا القطري أكرم عفيف.

بينما تتنافس الأسترالية كورتني فاين واليابانية كيكو سيكي وكيم هي ري من جمهورية كوريا، على جائزة أفضل لاعبة في آسيا.

موعد حفل تسليم جوائز الأفضل في آسيا 

وسيتم تتويج أفضل نجوم آسيا، الذين يتصدرهم الفائزون بجائزتي أفضل لاعب في آسيا وأفضل لاعبة في آسيا، يوم الـ29 من أكتوبر، عندما تقام النسخة الثامنة والعشرون من جوائز الاتحاد الآسيوي السنوية في قصر السلام الكبير بجامعة "كيونغ هي".

ماذا قدم الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب في آسيا؟

وجاء ترشيح يزن النعيمات، كونه أحد اللاعبين الرئيسيين وراء أداء الأردن الرائع في كأس آسيا 2023، عبر تسجيل أربعة أهداف وصناعة هدفين، لمساعدة منتخب بلاده على الوصول إلى نهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

أما سيول يونغ-وو، فقد تألق مع منتخب كوريا عبر سلسلة من العروض القوية بعد ظهوره الأول مع الفريق الأول في يونيو 2023.

من جهته قدم عفيف عروضًا رائعة في كأس آسيا 2023، حيث احتفظ حامل اللقب المنتخب القطري بلقبه على أرضه بطريقة مميزة، وقد أصبح أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف في المباراة النهائية، إذ أنهى البطولة برصيد 8 أهداف وثلاث تمريرات حاسمة، ليفوز بجائزتي أفضل لاعب والهداف. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

يزن النعيمات آسيا اكرم عفيف سيول يونج وو جائزة أفضل لاعب في آسيا الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

مواد متعلقة

دوري أبطال آسيا، العين يتأخر أمام السد بهدف أكرم عفيف بالشوط الأول

أول رد من يزن النعيمات على إمكانية انتقاله للنادي الأهلي

موقف الأهلي من التعاقد مع الأردني يزن النعيمات

الأكثر قراءة

أول رد فعل من كولر بعد تعيين محمد رمضان مديرا رياضيا للأهلي

السيسي: لا أحد فوق القانون

رسالة حزينة من علاء مبارك بسبب هدم مقابر عائلة والدته بالإمام الشافعى، ونشطاء: "أنت مش أحسن من الناس"

سيطرت على قاعدة عسكرية إثيوبية، قوات فانو تتقدم نحو أديس أبابا وتورط آبي أحمد (فيديو)

ارتفاع الفراخ البلدي 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 بمنتصف التعاملات

سعر اليورو في البنوك أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024

الداخلية الكويتية تسرح شرطيا تورط في تفتيش فتاة بيديه

منوعات

المزيد

الداخلية الكويتية تسرح شرطيا تورط في تفتيش فتاة بيديه

العائلة الملكية تتحدث عن تطورات الحالة الصحية لكيت ميدلتون وقدرتها على مواجهة السرطان

القمر الثاني يدخل مدار الأرض لمدة شهرين

في اليوم العالمي للقهوة، قصة مشروب أثار جدلا فقهيا بين علماء الدين لأكثر من 400 سنة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 بمنتصف التعاملات

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024

ارتفاع الفراخ البلدي 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر اليورو في البنوك أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024

المزيد

انفوجراف

سيارة الردع المخصصة في اقتحام البؤر الإجرامية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يخفف الله عذاب الكافرين؟ الشيخ الشعراوي يرد (فيديو)

تفسير حلم توزيع الشربات في المنام وعلاقته بالفرح والسرور والسعادة

المواضع التي يستحب فيها الحمد وفوائده

المزيد
الجريدة الرسمية