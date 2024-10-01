يزن النعيمات وأكرم عفيف وسيول يونج وو، يتنافسون على جائزة أفضل لاعب في آسيا

تواجد النجم الأردني الدولي يزن النعيمات، في القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا للعام الماضي 2023.

وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن قائمة المرشحين المرتقبة للفوز بالجوائز السنوية للعام 2023 لجائزة أفضل لاعب، ثم جائزة أفضل لاعبة.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب ولاعبة في آسيا

يتنافس على الفوز بجائزة أفضل لاعب في آسيا كل من: الأردني يزن النعيمات، والكوري الجنوبي سيول يونج وو، وأخيرًا القطري أكرم عفيف.

بينما تتنافس الأسترالية كورتني فاين واليابانية كيكو سيكي وكيم هي ري من جمهورية كوريا، على جائزة أفضل لاعبة في آسيا.

موعد حفل تسليم جوائز الأفضل في آسيا

وسيتم تتويج أفضل نجوم آسيا، الذين يتصدرهم الفائزون بجائزتي أفضل لاعب في آسيا وأفضل لاعبة في آسيا، يوم الـ29 من أكتوبر، عندما تقام النسخة الثامنة والعشرون من جوائز الاتحاد الآسيوي السنوية في قصر السلام الكبير بجامعة "كيونغ هي".

ماذا قدم الثلاثي المرشح لجائزة أفضل لاعب في آسيا؟

وجاء ترشيح يزن النعيمات، كونه أحد اللاعبين الرئيسيين وراء أداء الأردن الرائع في كأس آسيا 2023، عبر تسجيل أربعة أهداف وصناعة هدفين، لمساعدة منتخب بلاده على الوصول إلى نهائي البطولة للمرة الأولى في تاريخه.

أما سيول يونغ-وو، فقد تألق مع منتخب كوريا عبر سلسلة من العروض القوية بعد ظهوره الأول مع الفريق الأول في يونيو 2023.

من جهته قدم عفيف عروضًا رائعة في كأس آسيا 2023، حيث احتفظ حامل اللقب المنتخب القطري بلقبه على أرضه بطريقة مميزة، وقد أصبح أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف في المباراة النهائية، إذ أنهى البطولة برصيد 8 أهداف وثلاث تمريرات حاسمة، ليفوز بجائزتي أفضل لاعب والهداف.