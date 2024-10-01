الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 بمنتصف التعاملات

الريال السعودي، فيتو
الريال السعودي، فيتو

الريال السعودى، شهد سعر  الريال السعودي استقرارا أمام الجنيه المصري في  البنك المركزي المصري والبنوك المصرية، في منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر 2024.

وتنشر "فيتو" سعر  الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري  في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي لأسعار العملات على مدار الساعة.

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

12.86 جنيه  للشراء.

12.89 جنيه  للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في  البنك الأهلي المصري

12.82 جنيه  للشراء.

12.88 جنيه  للبيع.

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر

12.82 جنيه للشراء.

12.88 جنيه للبيع.

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

12.82 جنيه  للشراء.

12.87 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB 

12.82 جنيه للشراء.

12.87 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك كريدي إجريكول

12.78 جنيها للشراء.

12.94  جنيه للبيع.

 

 

ماذا تعرف عن الريال السعودى؟ 

الريال السعودي هو الوحدة الأساسية لعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة - وجمعها هللات -، ويصدر الريال السعودى عن البنك المركزي السعودي، قابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدي من وإلى المملكة، كما أنه مرتبط بالدولار الأمريكي منذ 1986.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

البنك الأهلى المصرى البنك المركزي السعودي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري سعر الريال السعودى مقابل الجنيه المصري فى البنوك سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك كريدي إجريكول سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر

مواد متعلقة

سعر اليورو في البنوك أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024

سعر جرام الذهب اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

الخطر قائم.. نجيب ساويرس يكشف مصير أسعار الذهب (فيديوجراف)

أسعار سبائك الذهب في الأسواق المحلية اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024

سعر جرام الذهب في السعودية بحركة التعاملات

كم سجلت أسعار سبائك الذهب في الأسواق المحلية بحركة التعاملات؟

تعرف على سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024

الأكثر قراءة

أول رد فعل من كولر بعد تعيين محمد رمضان مديرا رياضيا للأهلي

رسالة حزينة من علاء مبارك بسبب هدم مقابر عائلة والدته بالإمام الشافعى، ونشطاء: "أنت مش أحسن من الناس"

ارتفاع الفراخ البلدي 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 بمنتصف التعاملات

سعر اليورو في البنوك أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024

السيسي: لا أحد فوق القانون

الداخلية الكويتية تسرح شرطيا تورط في تفتيش فتاة بيديه

أمن الأقصر يضبط عنصرا إجراميا بحوزته 2.5 كيلو حشيش وبانجو و100 جرام شابو

منوعات

المزيد

الداخلية الكويتية تسرح شرطيا تورط في تفتيش فتاة بيديه

العائلة الملكية تتحدث عن تطورات الحالة الصحية لكيت ميدلتون وقدرتها على مواجهة السرطان

القمر الثاني يدخل مدار الأرض لمدة شهرين

في اليوم العالمي للقهوة، قصة مشروب أثار جدلا فقهيا بين علماء الدين لأكثر من 400 سنة

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 بمنتصف التعاملات

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه في البنوك اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024

ارتفاع الفراخ البلدي 3 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر اليورو في البنوك أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024

المزيد

انفوجراف

سيارة الردع المخصصة في اقتحام البؤر الإجرامية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يخفف الله عذاب الكافرين؟ الشيخ الشعراوي يرد (فيديو)

تفسير حلم توزيع الشربات في المنام وعلاقته بالفرح والسرور والسعادة

المواضع التي يستحب فيها الحمد وفوائده

المزيد
الجريدة الرسمية