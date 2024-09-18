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اقتصاد

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024

الريال السعودى, فيتو
الريال السعودى, فيتو

الريال السعودى، شهد سعر  الريال السعودي، حالة من الاستقرار مقابل الجنيه المصري في  البنك المركزي المصري والبنوك المصرية، اليوم الاربعاء الموافق 18 سبتمبر 2024. 

وتنشر "فيتو"، سعر  الريال السعودي، مقابل الجنيه المصري  في البنوك المصرية، مع تحديث لحظي لأسعار العملات على مدار الساعة.

 

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

12.88 جنيه  للشراء.

12.92 جنيه  للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في  البنك الأهلي المصري

12.88 جنيه  للشراء.

12.92 جنيه  للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك مصر

12.86 جنيه للشراء.

12.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

12.87 جنيه  للشراء.

12.91 جنيه للبيع.

 

 

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB 

12.83 جنيه للشراء.

12.91 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في بنك كريدي إجريكول

12.82 جنيها للشراء.

12.98 جنيه للبيع.

 

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