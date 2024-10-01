ثنائي هجومي جديد يدخلان اهتمام برشلونة

وجه نادي برشلونة الإسباني أنظاره إلى أحد اللاعبين البارزين في صفوف فريق ليل الفرنسي، تحسبا لضمه في الصيف المقبل.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، يمكن أن تحدث الكثير من الأمور في برشلونة قبل الصيف المقبل، والتحدي الأكبر للنادي هو العودة إلى قاعدة 1-1 أمام قانون اللعب المالي النظيف للتعامل مع الميركاتو بمرونة أكبر.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يعود برشلونة إلى قاعدة 1-1 في يناير، لذا تدرك الإدارة الرياضية أنه يجب اتخاذ خطوات قوية لتدعيم الفريق في عدة مراكز، وأحد أكبر القرارات سيكون التوقيع مع مهاجم جديد.

وأوضحت أن عقد المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي ينتهي في يونيو المقبل، مع وجود خيار تمديد لعام إضافي.

ورغم أن ليفاندوفسكي يؤدي بشكل جيد في بداية هذا الموسم، وأيضا لديه رغبة في البقاء مع النادي الكتالوني، لكن برشلونة من الناحية الاستراتيجية يحتاج إلى تعزيز المركز سواء استمر ليفا أو قرر الرحيل.

وذكرت أن برشلونة لا ينوي الرهان على المهاجم المعار فيتور روكي، لذلك سيخرج النادي إلى الميركاتو للبحث عن لاعب يمكنه تقديم أرقام قوية في الهجوم.

مهاجم سبورتينج لشبونة على رادار برشلونة

وكشفت أن برشلونة معجب بالمهاجم فيكتور جيوكيريس من سبورتينج لشبونة، لكن من المتوقع أن ترتفع قيمة اللاعب المجري في الصيف المقبل إلى مستويات قياسية وسعره قد يكون باهظا للغاية.

ولذلك يضع برشلونة نصب عينيه استكشاف السوق للعثور على صفقة مربحة.

مهاجم ليل الفرنسي في دائرة اهتمام برشلونة

وهنا يظهر اسم جوناثان ديفيد مهاجم ليل، الذي لفت انتباه الإدارة التقنية في البارسا منذ العام الماضي، لا سيما أن عقده ينتهي في 30 يونيو المقبل، ولا ينوي التجديد رغم أن ناديه يتفاوض معه بشكل مكثف في الأسابيع الأخيرة.

وأصبح المهاجم الكندي أحد أبرز النجوم في الدوري الفرنسي وأحد أفضل الهدافين في أوروبا بعد أن انضم إلى ليل في عام 2020 مقابل أكثر من 25 مليون يورو.