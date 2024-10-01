بث مباشر مانشستر سيتي وسلوفان براتيسلافا دوري أبطال أوروبا، يستعد مانشستر سيتي لمواجهة سلوفان براتيسلافا، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب “باسينكي”، ضمن لقاءات الجولة الثانية من مرحلة دوري أبطال أوروبا موسم 2024/2025.

ويبحث مانشستر سيتي عن تحقيق أولى انتصاراته في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا، بعدما تعثر في الجولة الماضية أمام إنتر ميلان الإيطالي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد سلوفان براتيسلافا

وتنطلق صافرة مباراة مانشستر سيتي ضد سلوفان براتيسلافا في دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً.

بث مباشر لمباراة مانشستر سيتي ضد سلوفان براتيسلافا

وتمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحقوق الحصرية لنقل منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2024 /2025 في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تذاع مباراة مانشستر سيتي ضد سلوفان براتيسلافا عبر قناة “beIN Sports HD 3”.

وسيتم بث المباراة حصريا على قناة beIN SPORTS 3 HD الناقل الحصري للبطولة، والتي جاء التردد كالتالي:

التردد: 11013

الترميز: 27500

الاستقطاب: أفقي

تصحيح الخطأ: 3\2

ويتواجد مانشستر سيتي في المركز الثامن عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري في دوري أبطال أوروبا برصيد نقطة واحدة، بينما يحتل فريق سلوفان براتيسلافا المرتبة الـ34 والأخيرة في جدول الترتيب دون نقاط.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

وتشهد تلك النسخة من بطولة دوري أبطال أوروبا، نظامًا جديدًا استحدثه الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، بمشاركة 36 فريقًا للمرة الأولي، بدلًا من 32 فريقًا، مقسمة إلى 4 تصنيفات.

ويشمل النظام الجديد، إقامة دورى بدلًا من المجموعات، بحيث يخوض كل فريق 8 مباريات، مقسمة إلى 4 مباريات على أرضه و4 خارج أرضه.

ويتأهل أصحاب المراكز من الأول للثامن مباشرة للدور الثاني، على أن يلعب أصحاب المراكز من 9 إلى 24 ملحقًا ذهابًا وإيابًا لتحديد 8 فرق تشارك بالدور الثاني.

بينما ستودع باقي الفرق البطولة بشكل نهائي، ولن ينتقل أي فريق للدوري الأوروبي، مثل ما كان يحدث فى النظام القديم.