الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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سياسة

الأنبا دانيال يكرم خريجي الدفعة الـ 7 من مركز أثناسيوس الرسولي بالمعادي

الأنبا دانيال، فيتو
الأنبا دانيال، فيتو

احتفلت إيبارشية المعادي والبساتين ودار السلام للأقباط الأرثوذكس، بتخريج الدفعة السابعة من مركز القديس أثناسيوس الرسولي للعقيدة الأرثوذكسية التابع لإيبارشية المعادي، في كنيسة الشهيد مار جرجس (مقر المطرانية)، بحضور نيافة الأنبا دانيال مطران إيبارشية المعادي وسكرتير المجمع المقدس.

وكرّم نيافة الأنبا دانيال ٢٩ خريج وخريجة، كما هنأ ٧٠ طالب وطالبة جدد التحقوا بالدفعة التاسعة للمركز.

الانبا بيشوي يرسم 29 شمامسا للخدمة في إيبارشية أسوان

صلى نيافة الأنبا بيشوي أسقف إيبارشية أسوان للأقباط الأرثوذكس، القداس الإلهي بكنيسة الشهيد مارمينا العجايبي والقديس البابا كيرلس السادس بنجع الفوزة، مركز إدفو، وقبل صلاة القداس دشن نيافة الأنبا بيشوي معمودية الكنيسة، وفي أثناء القراءات دشن عددًا من الأواني لخدمة المذبح بالكنيسة ذاتها.

وعقب صلاة الصلح صلى نيافة الأنبا بيشوي صلوات رسامة ٢٩ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل).

شارك في الصلوات الآباء كهنة الكنيسة، وعدد من الآباء كهنة الإيبارشية، وخورس الشمامسة، وأعداد كبيرة من شعب الكنيسة.

البابا تواضروس: تشكيل لجنة متخصصة لتطوير الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس

بحث قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مع أعضاء هيئة التدريس للكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس بالقاهرة، عدد من الموضوعات التي تخص الدراسات العليا وطرق التدريس وكيفية تطويرها والدراسات المتخصصة من خلال الطرق الحديثة المتبعة في التعليم اللاهوتي والعلوم الأخرى. 
وأوصى قداسة البابا تواضروس الثاني، بتشكيل لجنة متخصصة لدراسة واقتراح آليات تطوير العملية التعليمية بالكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس.
وعقد قداسة البابا تواضروس الثاني اجتماعًا، في المقر البابوي بالقاهرة، مع نيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، والوكيل الجديد للكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس، بالقاهرة، وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وذلك بمناسبة العام الدراسي الجديد.
قدم نيافة الأنبا مكاري الشكر لقداسة البابا على اهتمامه ورعايته ومتابعته الدائمة للكلية على مستوى العملية التعليمية بها وأعضاء هيئة التدريس، معربًا عن أمنياته باستمرار تلك المتابعة والاسترشاد بتوجيهات قداسته.
ورحب قداسة البابا تواضروس في بداية كلمته بالحضور، مهنئا نيافة الأنبا مكاري بتوليه مسؤولية وكالة الكلية، وهنأ الجميع ببدء السنة القبطية الجديدة وعيد الصليب. 
ثم ألقى قداسته كلمة من خلال الآية: "وَأَقَامَ اثْنَيْ عَشَرَ لِيَكُونُوا مَعَهُ، وَلِيُرْسِلَهُمْ لِيَكْرِزُوا" (مر ٣: ١٤) وتحدث متناولًا ثلاث طرق للتعليم، وهي:
١- التعليم بالكلمة.
٢- التعليم بالقدوة.
٣- التعليم بالتقوى.
واختتم بخالص أمنياته بالتوفيق والتفوق في عمل هيئة التدريس والطلبة في العام الدراسي الجديد.
كما قدم قداسة البابا تواضروس الشكر لنيافة الأنبا ميخائيل الوكيل السابق للكلية على ما قدمه خلال فترة وكالته، مشيرًا إلى أن التزامات الخدمة الرعوية في إيبارشية حلوان تطلبت تفرغ نيافته لها بشكل كامل. 
وطرح نيافة الأنبا مكاري بعض النقاط على قداسة البابا وتمت مناقشتها، ونصح قداسته بأن يكون هناك تعاون وتنسيق بين الكلية وباقي الكليات الإكليريكية ولا سيما إكليريكية الإسكندرية.

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