حملة لرفع الإشغالات في بعض شوارع سوهاج

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام حملة مكبرة على بعض الشوارع لرفع الاشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق وإحداث الانضباط والسيولة المرورية مستهدفة شوارع احمد رضوان وشارع مكتب البريد وامتداد شارع السوق

الحملة بقيادة عزت شاكر ترفع أكثر من ١٥٠ اشغال

ضمت الحملة قيادة عزت شاكر و ابوالسعود نواب رئيس المركز وبرفقة مدير قسم الاشغالات وفنيين الاشغالات حيث تمكنت من رفع اكثر من ١٥٠ أشغال ومصادرة بعض المضبوطات

تأتى تلك الحملات فى إطار تنفيذ تعليمات اللواء عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج ونائبة الدكتور محمد عبدالهادى برفع الاشغالات والمتابعة الميدانيه المستمرة لعودة الانضباط للشوارع واحداث السيولة المرورية

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