حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بمركز دار السلام في سوهاج
شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دار السلام، حملة على الشوارع لرفع الإشغالات وإحداث الانضباط والسيولة المرورية، وإزالة التعديات على حرم الشارع.
ضمت الحملة نواب رئيس المركز النائب عزت شاكر وأبو السعود حافظ ورئيس قسم الإشغالات وفنيين الإشغالات وموظفى المتابعة الميدانية.
وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر للمخالفات والتعديات.
تحقيق الانضباط والسيولة المرورية
يذكر أن تلك الحملات تأتى بناء على تعليمات اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج ونائبه الدكتور محمد عبدالهادى، بالمتابعة الميدانية للشوارع لإحداث الانضباط والسيولة المرورية ومنع التعديات.
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