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اقتصاد

التصديرى للصناعات الغذائية: العراق سوق واعدة للمنتجات المصرية ونسعى لزيادة الصادرات

جانب من المشاركة
جانب من المشاركة فى البعثة التجارية، فيتو

ينظم  المجلس التصديري للصناعات الغذائية بعثة تجارية مصرية  المصاحبة لمعرض العراق الدولى  للأغذية والمشروبات  وتكنولوجيا الطباعة والتغليف، بهدف عقد لقاءات ثنائية بين الشركات المصرية وكبرى الشركات العراقية المنتجة والمستوردة للصناعات الغذائية. والتى بدأت 29 سبتمبر إلى 4 أكتوبر.

 

 ويأتي هذا في إطار دعم جهود الدولة لزيادة الصادرات وتعزيز التبادل التجاري مع العراق.
 

 اكد المهندس أحمد السباعي، عضو  المجلس التصديري للصناعات الغذائية،  ان  السوق العراقية  تعد سوقًا واعدة للمنتجات المصرية، خاصة السلع الغذائية. لافتا الى انها تعد فرصة جيدة  لابرام تعاقدات جديدة للتصدير إلى العراق.

دعم العلاقات التجارية بين مصر والعراق

وأكد السباعي عمق  العلاقات التجارية بين مصر والعراق إلى ما كانت عليه سابقًا، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين. حيث بلغت قيمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية إلى العراق في العام الماضي حوالي 175 مليون دولار، مقارنة بـ 133 مليون دولار في عام 2022، مسجلة بذلك نموًا قدره 30%.

أهم السلع المصدرة إلى العراق

وأشار السباعي إلى أن السوق العراقية تُعد تاسع أهم الأسواق المستوردة للأغذية المصنعة المصرية في عام 2023. ومن أبرز المنتجات المصدرة إلى العراق: مخاليط عطرية ومركزات صناعة المشروبات الغازية، التبغ وبدائل التبغ المصنعة، محضرات غذائية تعتمد على الحبوب والبسكويت، شحوم ودهون، بالإضافة إلى منتجات أخرى مثل الزيتون المخلل والمصنع، الألبان ومنتجاتها، الخضار المجمد، الشوكولاتة، السكر والجلوكوز، صلصة الطماطم، والمكرونة.

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اللقاءات الثنائية ومعرض بغداد الدولي

 وتشهد البعثة عقد عقد من اللقاءات الثنائية بين الشركات المصرية والعراقية اثناء البعثة التجارية  ، بينما يستمر معرض بغداد الدولي في الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر. وتهدف هذه المشاركات إلى تعزيز التعاون التجاري وفتح آفاق جديدة أمام المنتجات المصرية في السوق العراقية.

 

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التصديرى للصناعات الغذائية العراق الطباعة دعم العلاقات التجارية بين مصر والعراق

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