الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مدبولي يشارك في اجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية (صور)

مجلس محافظي المصارف
مجلس محافظي المصارف العربية ومؤسسات النقد العربية

شارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، في فعاليات الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

المصارف المركزية مجلس محافظى المصارف المركزية مؤسسات النقد العربية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات صندوق التنمية الحضرية

مدبولي يلتقي مسئولي تحالف عالمي لتوطين صناعة مكونات المحللات الكهربائية

وزير الكهرباء: تحصيل 1.2 مليار جنيه مستحقات في شهر ونصف بعد التصدي للسرقات

مدبولي يتابع مع وزير البترول سداد مستحقات الشركاء الأجانب

وزير الشباب يستعرض لـ مدبولي نتائج البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024

مصر تتحول إلى بوابة للسوق الإفريقية والآسيوية.. نمو متوقع لحجم التجارة العالمية بنسبة 2.6% في 2024.. و3.3% خلال 2025

الأحد المقبل إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة "نصر 6 أكتوبر"

وزيرة التخطيط: 11 مليون مواطن بالصعيد استفادوا من خدمات "حياة كريمة"

الأكثر قراءة

كواليس غضب لجنة التخطيط للكرة بالأهلي من كولر

وسط قلق أديس أبابا، آخر مستجدات تطور الشراكة المصرية الصومالية وتعزيز التعاون العسكري ودعم مقديشيو

طقس اليوم، أمطار متوسطة على هذه المناطق

ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة السادسة

قناة عبرية تكشف تغيير إسرائيل أهداف حربها ضد لبنان

تعرف على موعد حفل تخريج دفعات جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية 2024

والد سيدني سويني يغادر العرض الخاص لفيلمها باكيا بسبب مشهد جنسي

كرة اليد، الأهلي يلتقي ماجديبورج في نصف نهائي كأس العالم للأندية

منوعات

المزيد

القمر الثاني يدخل مدار الأرض لمدة شهرين

في اليوم العالمي للقهوة، قصة مشروب أثار جدلا فقهيا بين علماء الدين لأكثر من 400 سنة

إنجاز يذهل العالم، علاج امرأة مصابة بمرض السكري من النوع الأول

تضاعف وتيرة ارتفاع درجة حرارة المحيطات منذ 2005

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 1- 10- 2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين 30 -9-2024

المزيد

انفوجراف

قصف سفارة الإمارات في السودان.. ماذا يحدث بين أبو ظبي والخرطوم؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم توزيع الشربات في المنام وعلاقته بالفرح والسرور والسعادة

المواضع التي يستحب فيها الحمد وفوائده

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 1-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية