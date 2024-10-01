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اقتصاد

حسن عبدالله يشكر الرئيس السيسي على دعمه لاجتماع مجلس محافظي المصارف المركزية

محافظ البنك المركزي
محافظ البنك المركزي

وجه حسن عبدالله محافظ البنك المركزي الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي على رعايته لأعمال الدورة الـ ٤٨ بمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية المقام اليوم بالقاهرة.

وأعلن عبد الله عن مناقشة الاجتماعات العديد من الموضوعات المهمة على صعيد الاقتصاد العربي المشترك ووضع توصيات من شأنها أن تساهم في مواجهة الصدمات الاقتصادية التي تمر بها العديد من البنوك المركزية في الدول العربية.

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، يستضيف البنك المركزي المصري اجتماعات الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بالقاهرة اليوم  ،
ويفتتح الاجتماعات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وأيمن السياري محافظ البنك المركزي السعودي رئيس الدورة الحالية، والدكتور فهد بن محمد التركي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي–.
يضطلع الصندوق بمهام الأمانة لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية - وذلك بمشاركة عدد من  محافظي البنوك المركزية العربية ورؤساء المؤسسات المالية العربية والدولية،.

يتناول الاجتماع العديد من الموضوعات الهامة ذات الأولوية الاقتصادية في الفترة الحالية، ويأتي على رأسها إدارة السياسة النقدية في بيئة يكتنفها عدم يقين مرتفع وتواتر للصدمات، بالإضافة إلى تداعيات مديونية القطاع الخاص على الاستقرار المالي في الدول العربية، ودور المصارف المركزية في التعامل مع قضايا التغير المناخي، فضلًا عن مناقشة الضوابط التنظيمية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.
ومن المقرر أن تناقش الاجتماعات كذلك نتائج أعمال اللجان الفنية وفرق العمل المتخصصة في المجالات المتعلقة بعمل البنوك المركزية العربية، بالإضافة إلى اعتماد التقرير السنوي للاستقرار المالي في الدول العربية، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد، وإقرار الصيغة النهائية للقضايا المقترح إدراجها في الخطاب العربي الموحد الذي يتم إلقاؤه خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي سنويًا.

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