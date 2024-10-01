وزير الداخلية يقرر ترحيل سودانى الجنسية خارج البلاد

قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، ترحيل سودانى الجنسية لأسباب تتعلق بالصالح العام.

وزارة الداخلية قـرار رقم 1708 لسنة 2024



وتضمن قرار ؛ وزارة الداخلية قـرار رقم 1708 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 3/9/2024 بشأن طلب إبعاد سودانى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛ قـــــرر: يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام محمد عباس فيصل محمد (سودانى الجنسية - مواليد 28/2/2006).

وكلف وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

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