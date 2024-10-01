الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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حوادث

وزير الداخلية يقرر ترحيل سودانى الجنسية خارج البلاد

وزير الداخلية
وزير الداخلية

قرر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، ترحيل سودانى الجنسية لأسباب تتعلق بالصالح العام.

 

وزارة الداخلية قـرار رقم 1708 لسنة 2024


وتضمن قرار ؛ وزارة الداخلية قـرار رقم 1708 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 فى شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته ؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 3/9/2024 بشأن طلب إبعاد سودانى الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام ؛ قـــــرر:  يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام  محمد عباس فيصل محمد (سودانى الجنسية - مواليد 28/2/2006).

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حالة الطرق اليوم، كثافات مرورية وسط انتشار الخدمات الأمنية

 

 

وكلف وزير الداخلية،  مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

 

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