كواليس غضب لجنة التخطيط للكرة بالأهلي من كولر

الأهلي، قالت مصادر داخل الأهلي إن هناك حالة غضب من جانب لجنة التخطيط للكرة بالأهلي من مارسيل كولر بسبب طول فترة الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة أسبوع بعد خسارة السوبر الإفريقي.

أضافت المصادر أن ضيق الوقت بين معسكر المنتخب استعدادا لمواجهتي موريتانيا الشهر القادم وبعدها السفر إلى الامارات لخوض منافسات السوبر المحلي وبعدها مباراة العين الإماراتي أمور دفعت لجنة التخطيط للتحفظ على فكرة طول فترة الراحة السلبية.



وأوضحت المصادر أن لجنة التخطيط لفتت نظر سامي قمصان مدرب الأهلي في جلسة اليوم لهذا الأمر، وأكدت له أنه كان مطالبا بالتدخل وإقناع كولر بتقليص مدة الراحة السلبية من أجل تصحيح الأخطاء.

قمصان أكد أن الراحة كان متفقا عليها قبل مباراة السوبر بغض النظر عن النتيجة ولكن لجنة التخطيط والخطيب أكدوا أن الأمور كانت في حاجة لتعديل الخطة بعد الخسارة لتصحيح الأخطاء.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض منافسات كأس السوبر المحلي في الإمارات.

وأغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ملف خسارة السوبر الإفريقي أمام الزمالك مساء الجمعة الماضي.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويعود النادي الأهلي للمسابقات المحلية، خلال الفترة المقبلة بعد انتهاء المنافسة القارية، حيث سيشارك الفريق في بطولة كأس السوبر المصري، المقرر إقامتها في الإمارات خلال الفترة من 20 الي 24 أكتوبر الجاري، ومن المقرر إقامة بطولة السوبر المصري في الإمارات.

وخسر النادي الأهلي لقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 4ـ3 بعد نهاية وقت المباراة الأصلي بالتعادل 1ـ1 في اللقاء الذي جمع بينهما الجمعة على ملعب المملكة “أرينا".