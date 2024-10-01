الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة السادسة

ليفربول
ليفربول

ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد إنتهاء الجولة السادسة.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة السادسة 

1. ليفربول 15 نقطة 
2. مانشستر سيتي 14 نقطة
3. آرسنال 14 نقطة
4. تشيلسي 13 نقطة
5. أستون فيلا 13 نقطة
6. فولهام 11 نقطة
7. نيوكاسل يونايتد 11 نقطة
8. توتنهام هوتسبير 10 نقاط
9. برايتون 9 نقاط
10. نوتينغهام فورست 9 نقاط
11. بورنموث 8 نقاط
12. برينتفورد 7 نقاط
13. مانشستر يونايتد 7 نقاط
14. وست هام يونايتد 5 نقاط
15. إبسويتش تاون 4 نقاط
16. إيفرتون 4 نقاط
17. ليستر سيتي 3 نقاط
18. كريستال بالاس 3 نقاط
19. ساوثهامتون نقطة واحدة
20. وولفرهامبتون نقطة واحدة
 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ترتيب الدوري الإنجليزي الدوري الانجليزي جدول ترتيب الدوري الانجليزي ليفربول مانشستر سيتي أرسنال تشيلسي

مواد متعلقة

بايرن ميونخ يسعى لضم صفقة مدوية من ليفربول

حدث عربي تاريخي في مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

الأكثر قراءة

كواليس غضب لجنة التخطيط للكرة بالأهلي من كولر

وسط قلق أديس أبابا، آخر مستجدات تطور الشراكة المصرية الصومالية وتعزيز التعاون العسكري ودعم مقديشيو

قناة عبرية تكشف تغيير إسرائيل أهداف حربها ضد لبنان

ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة السادسة

طقس اليوم، أمطار متوسطة على هذه المناطق

تعرف على موعد حفل تخريج دفعات جديدة من طلاب الأكاديمية العسكرية المصرية 2024

إمبري للأمن البحري: حادث أمني جديد قرب سواحل اليمن

والد سيدني سويني يغادر العرض الخاص لفيلمها باكيا بسبب مشهد جنسي

منوعات

المزيد

القمر الثاني يدخل مدار الأرض لمدة شهرين

في اليوم العالمي للقهوة، قصة مشروب أثار جدلا فقهيا بين علماء الدين لأكثر من 400 سنة

إنجاز يذهل العالم، علاج امرأة مصابة بمرض السكري من النوع الأول

تضاعف وتيرة ارتفاع درجة حرارة المحيطات منذ 2005

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 1-10-2024 في الأسواق

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 ببداية التعاملات

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 1- 10- 2024 في الأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين 30 -9-2024

المزيد

انفوجراف

قصف سفارة الإمارات في السودان.. ماذا يحدث بين أبو ظبي والخرطوم؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم توزيع الشربات في المنام وعلاقته بالفرح والسرور والسعادة

المواضع التي يستحب فيها الحمد وفوائده

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 1-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية