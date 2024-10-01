ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة السادسة
ترتيب الدوري الإنجليزي، يتصدر ليفربول الذي يضم بين صفوفه المحترف المصري محمد صلاح، جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد إنتهاء الجولة السادسة.
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة السادسة
1. ليفربول 15 نقطة
2. مانشستر سيتي 14 نقطة
3. آرسنال 14 نقطة
4. تشيلسي 13 نقطة
5. أستون فيلا 13 نقطة
6. فولهام 11 نقطة
7. نيوكاسل يونايتد 11 نقطة
8. توتنهام هوتسبير 10 نقاط
9. برايتون 9 نقاط
10. نوتينغهام فورست 9 نقاط
11. بورنموث 8 نقاط
12. برينتفورد 7 نقاط
13. مانشستر يونايتد 7 نقاط
14. وست هام يونايتد 5 نقاط
15. إبسويتش تاون 4 نقاط
16. إيفرتون 4 نقاط
17. ليستر سيتي 3 نقاط
18. كريستال بالاس 3 نقاط
19. ساوثهامتون نقطة واحدة
20. وولفرهامبتون نقطة واحدة
جدول ترتيب الدوري الإنجليزي
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