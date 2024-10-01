الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

خدمة جديدة بالقطار الكهربائي، تعرف عليها

القطار الكهربائي
القطار الكهربائي

أعلنت الشركة المشغلة للقطار الكهربائي السريع، تقديم خدمة جديدة بالقطار بداية من اليوم  الثلاثاء، وذلك بعد الإقبال الكبير على القطار من الركاب.

وقالت الشركة إنه، بدايةً من الثلاثاء 1 أكتوبر ٢٠٢٤، سيتم  تمديد ساعات الذروة لـ ٥ مساءً، والقطارات تصل  كل ٨ دقائق خلال أوقات الذروة من الأحد إلي الخميس من محطة عدلي منصور لمحطة مدينة الفنون والثقافة ذهابًا وإيابًا.

وأشارت إلى أن أوقات الذروة تبدأ من ٦:٣٠ صباحا حتى ١٠:٠٠ صباحًا ومن ٢:٠٠ مساء حتى ٥:٠٠ مساءً.

 

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