حالة الطرق اليوم، كثافات مرورية وسط انتشار الخدمات الأمنية

شهدت الحركة المرورية، صباح اليوم الإثنين، كثافات مرورية أمام قائدي السيارات على غالبية المحاور والطرق الرئيسية بنطاق محافظتي القاهرة والجيزة، بسبب زيادة الأحمال، وسط انتشار الخدمات الأمنية والمرورية لضبط كل ما يخل بالأمن العام.

حالة الطرق اليوم 30 سبتمبر 2024

وشهد شارع فيصل وترسا بالجيزة كثافات مرورية فى الاتجاه القادم من ميدان الرماية ومنطقة الأهرام والمتجه إلى ميدان الجيزة، فيما شهد كوبري أكتوبر، الاتجاه القادم من الدقى والمتجه إلى ميدان رمسيس ومدينة نصر سيولة مرورية.

وانتظمت الحركة المرورية علي الطريق الدائري، كما انتظمت حركة السيارات أعلى الطرق الصحراوية والساحلية؛ الإسكندرية الصحراوي، والعلمين الصحراوي، والسويس الصحراوي، وسط انتشار الخدمات المرورية تحسبًا لأية حالة طارئة.

ووزعت الإدارة العامة للمرور، عددًا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث للسيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

وانتشر رجال المرور بالقاهرة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفي قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التي يتم رصدها بالشوارع وتتسبب في زحامات مرورية بالطرق.