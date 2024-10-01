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أخبار مصر

تحذير من ارتفاع الأمواج غدا بالبحر المتوسط، تصل إلى 3.5 متر

حالة الطقس
حالة الطقس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية اليوم بالبحر المتوسط، حيث تصل سرعة الرياح من 50:70كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5: 3.5 متر

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أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس حار  نهارا  على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة  ليلا وفى الصباح الباكر  على اغلب الأنحاء.

الارصاد تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى الوجه البحرى وشمال الصعيد وو على السواحل الشمالية وشديد الحرارة  على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس ليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل الحرارة ليلا على شمال البلاد و على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

حالة الطقس  اليوم

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 30

درجة الحرارة الصغرى:  22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:27

درجة الحرارة الصغرى: 21

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:33

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 31

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:36

درجة الحرارة الصغرى:24

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تحذير من ارتفاع الأمواج غدا بالبحر المتوسط

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