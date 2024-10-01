سماع دوي انفجارات في سماء دمشق والدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية
وأكدت وكالة "سانا" سماع دوي انفجارات عديدة في العاصمة السورية دمشق.
فيما أعلن التلفزيون السوري أن "الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط العاصمة".
وأفادت إذاعة "شام إف إم" في دمشق، "بتجدد سماع دوي انفجارات متتالية في المدينة والدفاعات الجوية تتعامل مع أهداف معادية في محيط العاصمة وسط تصاعد لألسنة الدخان في محيط منطقة المزة".
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