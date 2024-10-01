وفاة مزارع متأثرا بإصابته بحجر في مشاجرة مع نجل عمومته بسوهاج

لفظ مزارع أنفاسه الأخيرة بعد إصابته بحجر في مشاجرة بـمدينة المنشأة بسوهاج.

نقل على إثرها للمستشفى الجامعي ليتوفى أثناء تناوله الإسعافات نتيجة إصابته بنزيف في المخ وضعت الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت الجهات الأمنية للتحقيقات.

اللواء صبرى عزب يتلقى إخطارًا بوصول مزارع للمستشفى الجامعى مصابا يتوفى أثناء تلقيه الإسعافات

تلقى اللواء صبرى عزب مساعد الوزير ومدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية يفيد بتلقيه من الرائد أحمد صابر رئيس مباحث مركز المنشاة بوصول “محمد م ا ع”، 55 عامًا - مزارع الى مستشفي سوهاج الجامعي الجديدة مصابًا " كدمة بالعين اليسري واشتباه نزيف بالمخ " وتوفـي أثناء تلقيه الإسعافات اللازمة ومقيم بمركز المنشاة.

وبالانتقال والفحص أفاد نجله “أحمد.م” 24 عامًا - عامل، مقيم بذات الناحية اتهم نجل عمومتهما “السيد ا م ح”، 50 عامًا - مزارع،مقيم بذات الناحية بالتعدي علي والده بحجر وإحداث إصابته التي أودت بحياته بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال.

وحدة مباحث المنشاة تتمكن من ضبط المتهم وبمواجهته يقر بارتكاب الواقعة

تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لذات السبب تحرر المحضر اللازم وأحيل المتهم للنيابة.