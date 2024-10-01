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رياضة

أحمد أبو مسلم: أحمد بلال أخطأ في تصريحاته عن الزمالك

أحمد أبو مسلم نجم
أحمد أبو مسلم نجم النادي الكرة المصرية السابق، فيتو

أكد أحمد أبو مسلم نجم النادي الكرة المصرية السابق، أن الأهلي والزمالك فريقان كبيران ولديهم حلول فنية كثيرة، مشيرًا إلى أنه لم يتوقع خسارة كأس السوبر الإفريقي بالنسبة للفريق الأحمر، في ظل المستويات بين الناديين، موضحًا أن الزمالك كان لديه دوافع كثيرة واستغل الحالة الأخيرة وكان هناك حالة تركيز شديدة.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "لاعبي الأهلي كانوا في حالة غريبة، والفريق افتقد السيطرة على غرفة الملابس في غياب مدير الكرة، كولر مدرب كبير ولا يعرف طباع اللاعبين المصريين، والمدرب الأجنبي يعمل باحترافية فقط داخل الملعب، ولم يمنح الخصم الاحتراف الكافٍ رغم أنه كان أحد مزايا الأهلي في سنوات سابقة، وكان الفريق يلعب حتى الدقيقة 90 كما حدث أمام الوداد المغربي".

وأضاف: "فنيًّا المباراة لم تكن قوية، وما حدث من لاعبي الأهلي كان حالة (تسيب واضحة)، وقرار تعيين محمد رمضان لاعادة الانضباط، ومصلحة الفريق هي الأهم حاليا وكولر لا بد أن يوافق بشكل عادي".

وواصل: "غرفة ملابس الأهلي لم تكن منضبطة مؤخرًا، ولا يوجد ردع واضح، ومثلا صالح جمعة كان لديه العديد من الأزمات لكن كان يقابله عقوبات صارمة من سيد عبد الحفيظ في وقتها، كما أن الفريق لم يكن جاهزا فنيا وكل الاحتكاكات كانت لصالح الزمالك".

وأكمل: "أحمد بلال أخطأ في تصريحاته عن الزمالك، وتسبب في حالة تحفز لدى لاعبيه، بينما تأثر لاعبي الأهلي بما قيل من البعض قبل اللقاء".

وتابع أبومسلم: "الطبيعي أن يكون إمام عاشور مستهدف، واي لاعب منتقل من الأهلي أو الزمالك والعكس يكون دائما تحت المنظار، وحدث ذلك مع كهربا في وقت سابق، لكن إمام عاشور متراجع مستواه مؤخرًا، وهناك عدة أزمات خارج الملعب مؤخرًا تخص اللاعب أثرت عليه، وهو يعيش في حالة تركيز خارج الملعب، وايضا مع منتخب مصر كان بعيدا، والأهلي يمتلك أفشة أيضا ولابد أن يشارك في المباريات المقبلة ولابد من خلق روح التحدي والمنافسة بين اللاعبين".

وأتم: "لابد أن يتواجد عمر جابر في معسكر منتخب مصر خلال المعسكر المقبل خاصة بعد إصابة محمد هاني وغيابه عن الملاعب لفترة طويلة، وأتوقع وجود عمر بالفعل ضمن صفوف المنتخب".

 

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