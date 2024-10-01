حسام عبد المجيد: ذاكرت تحركات وسام أبوعلي لمدة يومين قبل السوبر وكل ما ذاكرته وجدته

أكد حسام عبد المجيد مدافع فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، أنه توقع الفوز بكأس السوبر الإفريقي خاصة أنه يخوض كل مباراة بهدف الفوز لأنه يلعب باسم نادي كبير.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "إم بي سي مصر": "قبل مباراة السوبر تعرضت لانتقادات كبيرة مع منتخب مصر الأولمبي، لكني رأيتها مجرد انتقادات سوشيال ميديا، بالتأكيد تسببت في حزن أهلي مما صنع معي الفارق بشكل سلبي ولكن عندما تغلق أذنيك عن كل تلك الانتقادات يصبح التركيز أقوى في الملعب، لذلك كان احتفالي بوضع يدي على أذني بعد نهائي السوبر".

تفاصيل المشادة مع محمد عواد الشهيرة

وأوضح: “الشد والجذب مع محمد عواد في الواقعة الشهيرة، كان بسبب غضبه من أننا استقبلنا هدفًا، إذ طالبني بالصعود فقال لي ”اطلع فوق"، فقلت له “أطلع فوق فين؟ ” فبدأت مرحلة الشد".

وواصل: "لم أجد أحد يساندني أو يمنحني الدفعة المعنوية أو دعم، لم أنتظر ذلك من السوشيال ميديا بل انتظره من جماهير المدرجات التي تساندنا، لا أنظر للسوشيال ميديا.. ولاعبو الزمالك جميعهم في ظهري بلا استثناء".

وواصل: "زيزو تحدث معي قبل مباراة السوبر لأنني كنت مشدودا قليلًا، وطالبني بالهدوء وقال لي أنت لاعب كبير قادم من الأولمبياد، حان الوقت لتثبت نفسك للناس".

كواليس رسالة جوميز بين شوطي مباراة القمة



وأوضح: "جوميز قال لنا بين شوطي اللقاء أنتم لاعبين كبار ويجب أن نبدأ الموسم بشكل جيد، ثم وضع لنا فيديوهات حفزتنا كثيرًا، ولم أشعر أن المباراة ابتعدت عنا بعد تسجيل الأهلي للهدف الأول، ولم أشعر أن شباكنا استقبلت هدفًا، شعرت أن النتيجة لا تزال 0-0، وجوميز قال لنا بين شوطي اللقاء تحلوا بالهدوء وستفوزون بهذه المباراة".

كواليس السيطرة علي وسام أبوعلي

وأردف: "أتعامل مع شركة تحليل أداء، فقبل المباراة بـ 4 أيام رأيت أخطائي وذاكرت تحركات فريق الأهلي ووسام أبو علي بشكل خاص، ثم أحضروا لي فيديو لوسام أبو علي قبل المباراة بيومين، وشاهدته على مدار اليومين".

وأتم: "كل ما ذاكرته وجدته، هو لاعب كبير طالما يلعب في الأهلي فهو مميز، على سبيل المثال، عندما تكون الكرة على الطرف هو يفضل التحرك بين المساكين، وأبلغت حمزة المثلوثي بتحركات وسام أبوعلي".