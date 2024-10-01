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رياضة

الشناوي: ناصر منسي توقع تسجيل هدفه في الأهلي وكنت على يقين بإجادة عواد

ناصر منسي
ناصر منسي

أبدى محمود الشناوي حارس مرمى الفريق الكروي بنادي الزمالك سعادته بالتتويج بلقب كأس السوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

وقال الشناوي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع مينا ماهر: "سعيد بالتتويج بأول بطولة رسمية مع نادي الزمالك، رغم التعثر بعد احتساب ركلة الجزاء إلا أن عبد الواحد السيد طلب من اللاعبين التركيز بعد احتساب ركلة الجزاء للأهلي.. وجوميز طلب منا بين شوطي المباراة أهمية عدم فقدان تركيزنا".

ناصر منسي يؤكد تسجيله في مرمى الأهلي قبل السوبر

وأضاف: "ناصر منسي في مباراة الشرطة الكيني أكد للاعبين أنه سيسجل في الأهلي.. وكنت على يقين من قدرة محمد عواد في منح الزمالك التفوق في ركلات الجزاء".

وتابع: "جماهير الزمالك لم تتركنا وكانت الداعم الأول لنا.. الزمالك كان قادر على تسجيل هدف آخر بعد هدف ناصر منسي".

وأتم: "فيسنتي مدرب الحراس يتحدث معي دائمًا ويمنحني التعليمات"... محمد عواد تحدث معي قبل مباراة بيراميدز لمنحي العديد من التعليمات.. أحب مشاهدة شيكابالا في التدريبات للاستمتاع بمهاراته".

 

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