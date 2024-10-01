عادل عبد الواحد: ناصر منسي أثبت جدارته في مباراة السوبر الإفريقي

أكد عادل عبد الواحد نجم فريق الزمالك السابق أن ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قدم مباراة كبيرة أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي في مباراة السوبر الإفريقي.



وقال عادل عبد الواحد نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق:" ناصر منسي أثبت جدارته في مباراة السوبر الإفريقي وشكل خطورة كبيرة على مرمى محمد الشناوي حارس مرمى فريق الأهلي وسجل هدف أكثر من رائع".

لجنة كرة بالزمالك

وأضاف: "من وجهة نظري أنه لا بد من وجود لجنة كرة بالزمالك في الفترة المقبلة لمعاونة البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأبيض".