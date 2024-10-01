جولة مفاجئة لمحافظ البحيرة لمتابعة جهود الوحدات المحلية في مواجهة حرق قش الأرز

قامت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، بجولة مفاجئة على الطريق الزراعي وبنطاق مراكز دمنهور وشبراخيت والرحمانية وإيتاي البارود، وذلك لمتابعة جهود الوحدات المحلية وحملاتها الميدانية التي تستهدف مجابهة حرق قش الأرز والقضاء على ظاهرة السحابة السوداء،وذلك بحضور كامل غطاس - السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعلى دومة - مدير جهاز شؤون البيئة بالمحافظة.

أولا بأول متابعة جهود الوحدات المحلية فى ضبط أي مخالفات متعلقة بحرق قش الأرز

وأشارت محافظ البحيرة إلى أن ظاهرة حرق قش الأرز لها آثار سلبية على البيئة وصحة المواطنين، مؤكدة أنه سيتم أولا بأول متابعة جهود الوحدات المحلية فى ضبط أي مخالفات متعلقة بحرق قش الأرز وذلك بالتزامن مع موسم حصاد الأرز، مشيرة إلى أنه سيتم تطبيق القانون على المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة لهم، كما تم خلال الجولة تحرير محضر لصاحب فاخورة للعمل خارج مواعيد العمل الرسمية.

التركيز على الدور التوعوي من خلال الوحدات المحلية والصحية

وشددت المحافظ، على تكثيف حملات التوعية للحفاظ على البيئة، وتوعية المزارعين بكيفية تدوير قش الأرز، وتنفيذ ندوات لتعريفهم بالمخاطر الناتجة عن الحرق والفوائد التي تعود على البيئة والإنسان والحيوان من تدويره والاستفادة منه إقتصاديا، والتركيز على الدور التوعوي من خلال «الوحدات المحلية، والصحية، والجمعيات الزراعية، والنوادي، ومراكز الشباب»، وغيرها من المواقع الخدمية، لتوعية المواطنين بالحفاظ على البيئة، وتوعية المزارعين بتجنب حرق قش الأرز، والإضرار بالبيئة، لافتة إلى أنّه يتم اتخاذ عدة إجراءات مشددة لمنع حرق قش الأرز ومكافحة السحابة السوداء وتشجيع المواطنين نحو الاستفادة من قش الأرز بمحافظة البحيرة.

تطهير ترعة ساحل مرقص بالإضافة إلي تكثيف أعمال النظافة

وخلال جولتها بمركز شبراخيت، وجهت الدكتورة چاكلين عازر، بتطهير ترعة ساحل مرقص، بالإضافة إلي تكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات والمواقف العشوائية والحفاظ على المظهر الجمالى والحضارى للمركز، والعمل على ضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.