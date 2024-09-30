جهاد جريشة: ما حدث داخل اتحاد الكرة عبث بالتحكيم المصري
علق الحكم الدولي السابق جهاد جريشة على المشادات التي نشبت أمس في اتحاد الكرة بسبب القائمة الدولية للحكام.
وشهدت جلسة إبراهيم نور الدين مع اتحاد الكرة الاتفاق على الحكم محمد عادل وسامي هلهل وهاني عبد الفتاح وذلك في غياب محمد فاروق رئيس لجنة الحكام.
وهدد محمد فاروق بالاستقالة حال إجراء تعديلات على القائمة الدولية الموقعة باسمه.
وقال جهاد جريشة في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: ما حدث في اتحاد الكرة هو عبث بالتحكيم المصري.
وأضاف الحكم الدولي السابق، أشكر محمد فارق على رفضه تدخلات اتحاد الكرة في القائمة الدولية للحكام.
وتابع جريشة، الأحق بالدخول للقائمة الدولية بدلًا من إبراهيم نور الدين هو الحكم محمود بسيوني، ومحمد عادل لا يستحق الخروج من القائمة.
واختتم، لا بد من وضع اسم مصر في فوق أي اعتبارات.
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